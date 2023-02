Die Wut der Siedler: Ausgebrannte Häuser und Fahrzeuge am Montag in der palästinensischen Stadt Huwara Bild: AFP

Als Israels Verteidigungs­minister Joav Gallant am Montagvormittag den Ort des tödlichen Angriffs auf zwei Siedler im Westjordanland besuchte, hatte er zwei Botschaften. Die eine lautete: Die Armee sei auf Bedrohungen und Eskalationen von Pa­lästinensern vorbereitet. „Wir werden Terrorismus gegenüber Israelis nicht to­lerieren und alles tun, was nötig ist“, sagte der Minister in der palästinensischen Stadt Huwara. Zuvor hatte er erhöhte Alarmbereitschaft für Jerusalem und die Gegend um den Gazastreifen angeordnet. Die zweite Botschaft richtete sich an die Siedler, die rund zwölf Stunden zuvor an diesem Ort ihrer Wut über den An­schlag freien Lauf gelassen hatten: Die Bürger dürften das Recht nicht in die eigenen Hände nehmen. „Vertraut der israelischen Armee“, sagte Gallant – „wir erledigen die notwendige Arbeit.“ Es klang eher nach einer Bitte als nach einer Ansage.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Der Minister der regierenden Likud-Partei versuchte, die Situation zu beruhigen, die am Abend zuvor eskaliert war. Nach dem Mord an den beiden Brüdern waren Hunderte Siedler in Huwara eingefallen. Bilder vom Montag zeugten vom Ausmaß ihrer Zerstörungswut: verrußte Geschäfte und Wohnhäuser, ausgebrannte Fahrzeuge. Auf Aufnahmen vom Sonntagabend schien es, als stehe die halbe Stadt in Flammen. Eine Familie wurde von Soldaten aus einem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht. An­sonsten schien die Armee über Stunden hinweg überfordert, der Gewalt Einhalt zu gebieten. Ein Palästinenser wurde ge­tötet, Hunderte verletzt.