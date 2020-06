Siedler gegen Trump : „Ein Plan, der die Existenz Israels gefährdet“

Aktualisiert am

Palästinenser demonstrieren in Nablus gegen israelische Annexionspläne. Bild: AFP

Eines haben nahezu sämtliche Staaten der Erde, der palästinensische Präsident und der Vorsitzende des Siedler-Dachverbands in den besetzten Gebieten gemeinsam: Sie lehnen den amerikanischen Nahost-Plan ab. „Der Deal des Jahrhunderts“ zeige, dass Donald Trump „kein Freund Israels ist“, sagte David Elhajani, Chef des Jescha-Rats, und legte am Donnerstag nach: Trump „präsentiert einen Plan, der die Existenz Israels gefährdet“. Die jüdischen Siedler sind gespalten. Ein Lager drängt darauf, die Gelegenheit zu nutzen, welche Trumps Präsidentschaft bietet, und will alsbald jene Gebiete im Westjordanland annektieren, die der Nahost-Plan Israel zuschlägt.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Das andere um Elhajani lehnt eine „Zweistaatenlösung“ ab, die im Trump-Plan Dutzende Male erwähnt ist, wenn auch den Palästinensern darin wesentliche Eigenschaften einer Staatlichkeit faktisch nicht zugestanden werden. Zudem blickt Elhajani auf 19 israelische Siedlungen tief im palästinensischen Hinterland, in denen zwanzigtausend Siedler leben und die im Trump-Plan dauerhaft Enklaven bleiben und sich nicht weiter ausdehnen sollen. „Es ist alles unseres“ lautet das Motto der neuesten Siedlerkampagne, die sich gegen jede palästinensische Selbstbestimmung im Westjordanland richtet und die nach dem Willen der Initiatoren auch in Washington plakatiert werden soll.