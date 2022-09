Bertelsmann-Studie : Israelis blicken positiver auf Deutschland als Deutsche auf Israel

Israelis blicken positiver auf Deutschland als Deutsche auf Israel. Das ist das Ergebnis einer am Freitag in Gütersloh veröffentlichten Analyse der Bertelsmann-Stiftung zu den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Demnach haben 63 Prozent der Menschen in Israel eine gute Meinung zu Deutschland, 19 Prozent sehen die Bundesrepublik negativ. Dagegen haben 46 Prozent der Deutschen ein positives Israelbild, aber 34 Prozent sehen das Land in einem schlechten Licht.

Unterschiedlich ausgeprägt ist laut der Umfrage auch die Sicht auf eine aus der Geschichte abgeleitete besondere Verantwortung Deutschlands für das jüdische Volk. Demnach sind 58 Prozent der Israelis davon überzeugt, aber nur 35 Prozent der Deutschen sehen das „uneingeschränkt“ auch so. Eine aus der Geschichte abgeleitete Verantwortung für Israel als Staat erkennen laut der Befragung sogar nur 27 Prozent der Deutschen an.

Differenzen mit Blick auf die geschichtliche Verantwortung

Die Stiftung veröffentlichte die Analyse mit Blick auf den bevorstehenden Besuch des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog in Deutschland, der am Sonntag beginnen soll. Herzog wird unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen, hält eine Rede im Bundestag und besucht das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin sowie die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Nach Bertelsmann-Angaben basiert die Untersuchung auf repräsentativen Umfragen in Deutschland und Israel, die vor etwa etwa einem Jahr zwischen Ende August und Anfang Oktober 2021 in ihrem Auftrag organisiert wurden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Israel und Deutschland werteten diese anschließend aus.

Differenzen gibt es demnach nicht zuletzt bei der Einschätzung, wie sich die geschichtliche Verantwortung Deutschlands in der aktuellen politischen Lage konkret niederschlagen sollte. So erhoffen sich 61 Prozent der Israelis laut Bertelsmann-Stiftung von der Bundesregierung eine „einseitige politische Unterstützung“ im israelisch-palästinensischen Konflikt. Unter Deutschen ist diese Position bei weitem nicht mehrheitsfähig. Nur zwölf Prozent teilen diese Haltung.

Laut Umfrage haben die Menschen in Deutschland außerdem ein sehr negatives Bild von der derzeitigen israelischen Regierung. Nur 24 Prozent werten sie positiv, 43 sind hingegen gegenteiliger Auffassung, und 32 Prozent trauen sich kein Urteil zu. Unter jüngeren Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sehen demnach sogar nur 15 Prozent der Befragten die aktuelle israelische Regierung positiv.

Die Sicht der israelischen Bevölkerung auf die aktuelle deutsche Regierung ist dagegen deutlich weniger kritisch. 55 Prozent der Menschen dort werten sie positiv, nur zwölf Prozent negativ. Auch jüngere Befragte sind dort lediglich etwas zurückhaltender. Immerhin noch 47 Prozent loben die deutsche Regierung.

Unterschiedliche Lehren aus der Geschichte

In Deutschland befürworten 49 Prozent der Befragten, einen „Schlussstrich“ unter die Vergangenheit und deren Bewältigung zu ziehen, während sich 33 Prozent klar dagegen aussprechen. In Israel lehnen 60 Prozent einen „Schlussstrich“ ab, nur 14 Prozent unterstützen dies. Bei der Frage, ob der Holocaust die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland heute noch belastet, sind die Israelis laut Erhebung gespalten. 48 Prozent sehen das so, 42 Prozent eher oder gar nicht.

Bertelsmann-Experte Stephan Vogel wertete die Unterschiede unter anderem als „Resultat unterschiedlicher Sicherheitslagen und unterschiedlicher politischer Kulturen“. Auch hätten Deutsche und Israelis unterschiedliche Lehren aus der Geschichte gezogen. Für die allermeisten Deutschen gelte die Maxime „Nie wieder Krieg“, für die Menschen in Israel heiße diese dagegen „Nie wieder Opfer sein“.

Die Auswertung ergab nach Angaben der Stiftung auch Hinweise auf verbreitete antisemitische Einstellungen in Deutschland. Demnach stimmten 24 Prozent der Deutschen der Aussage zu, dass Juden in der Welt zu viel Einfluss hätten. Die Stiftung wies aber zugleich darauf hin, dass lediglich einzelne Aspekte des „komplexen Phänomens Antisemitismus“ beleuchtet wurden. Die Ergebnisse fielen „tendenziell höher“ aus als bei vergleichbaren Untersuchungen zu Antisemitismus.