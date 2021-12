Kampf gegen Omikron : Israel will mit vierter Impfung beginnen

Israel will möglichst schnell damit beginnen, bestimmten Personengruppen eine vierte Impfung gegen des Coronavirus zu verabreichen. Ministerpräsident Naftali Bennett sprach nach einer entsprechenden Empfehlung des Beraterstabs des Gesundheitsministeriums am Dienstagabend von „wunderbaren Neuigkeiten“ und kündigte an, dass umgehend mit den Vorbereitungen begonnen werde. Israel spiele weiter eine Pionierrolle im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Bennett.

Der Empfehlung zufolge sollen Personen im Alter von mehr als 60 Jahren, medizinisches Personal sowie Menschen mit Immunschwäche vier Monate nach der dritten Impfung ein weiteres Mal geimpft werden. Zudem soll der Abstand zwischen der zweiten und der dritten Impfung von mindestens fünf auf mindestens drei Monate verkürzt werden. Die Vorschläge werden nun vom Generaldirektor des Gesundheitsministeriums geprüft.

In Israel wurden schon von Ende Juli an Personen zum dritten Mal geimpft. Die vierte Corona-Welle, die von der Delta-Variante dominiert war, wurde so bis Oktober unter Kontrolle gebracht. Seit Mitte November steigt die Zahl der Neuinfektionen jedoch wieder. Am Mittwoch wurden 903 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die offizielle Gesamtzahl der Omikron-Fälle lag am Dienstag bei 340, das waren doppelt so viele wie am Tag zuvor. Zudem gibt es Hunderte weitere Omikron-Verdachtsfälle. Berichte über einen ersten Todesfall in Israel aufgrund einer Omikron-Infektion haben sich unterdessen nicht bestätigt. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die betreffende Person, ein 65 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen, laut der Auswertung von Labortests an einer Infektion mit der Delta-Variante gestorben war.

Das Corona-Kabinett beschloss weitere Einschränkungen, die dazu dienen sollen, Menschenansammlungen zu reduzieren. In der Regierung herrscht indessen offenbar keine Einigkeit über das Vorgehen. Während Bennett für strengere Beschränkungen des öffentlichen Lebens warb, sprach sich Finanzminister Avigdor Lieberman dagegen aus. Er argumentierte, die Gefahr durch die Omikron-Variante werde überschätzt. „Im Augenblick sehe ich nicht, dass sie schlimmer ist als die Grippe“, sagte Lieberman.