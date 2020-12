Israel vor Neuwahl : Ende einer dysfunktionalen Beziehung

Israel steuert auf die vierte Neuwahl binnen zwei Jahren zu. Die Knesset stimmte am Mittwoch mit knapper Mehrheit von 61 zu 54 Stimmen für ein Gesetz über die Auflösung des Parlaments. Auch der Koalitionspartner Blau-Weiß unterstützte das von der größten Oppositionspartei Jesch Atid eingebrachte Gesetz. Damit sieht eine große Koalition ihrem Ende entgegen, die in den nur sechs Monaten des Bestehens von beständigen Grabenkämpfen und Misstrauen geprägt war. Oppositionsführer Jair Lapid sprach in der Knesset vom „kompletten Vertrauensverlust der israelischen Bevölkerung in die Regierung“.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Das Misstrauen ging so weit, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Berichten zufolge den Verteidigungsminister Benny Gantz von Blau-Weiß zuletzt nicht über seine Reise nach Saudi-Arabien informierte, und weder Gantz noch Außenminister Gabi Ashkenazi (ebenfalls Blau-Weiß) mit nach Washington zur Unterzeichnung der Abkommen mit den Emiraten geflogen waren. Vor allem können entscheidende öffentliche Stellen bis heute nicht besetzt werden, was insbesondere die Strafverfolgungsbehörden betrifft. Blau-Weiß wirft Netanjahu vor, diese absichtlich unbesetzt zu halten, weil der Ministerpräsident in drei Strafverfahren wegen Korruption vor Gericht steht.

Am Dienstagabend hatte der Verteidigungsminister und „alternierende Ministerpräsident“ Gantz schon angekündigt, für die Neuwahl zu stimmen, es jedoch mit einem Ultimatum verknüpft: „Bring einen Staatshaushalt voran, sorge dafür, dass er verabschiedet wird und stelle die Einheit sicher, über die Du vor den Kameras sprichst.“ Wieder bot Gantz damit einen Ausweg an, den er vor der Abstimmung in der Knesset noch einmal wiederholte – und der weiter besteht. Denn das Parlament wird nicht sogleich aufgelöst. Nach der ersten Abstimmung geht das Gesetz in einen parlamentarischen Ausschuss und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück ins Plenum zu einer ersten, zweiten und dritten Lesung. Eine Neuwahl könnte dann in rund einem halben Jahr stattfinden.

Diese Möglichkeit gilt laut einem Bericht der „Jediot Acharonot“ auch als Netanjahus bevorzugte Option. Denn ohne das jetzt eingebrachte Knesset-Gesetz würde eine Neuwahl bei Nichtverabschiedung des Haushalts bis zum 23. Dezember automatisch bereits in drei Monaten ausgerufen werden – noch früher also und damit in einer Zeit, in der die Corona-Krise grassieren könnte.

Gantz: „Ich hatte nie Illusionen“

Eigentlich steht Gantz im Koalitionsvertrag der Posten des Ministerpräsidenten ab Oktober 2021 zu. In dem im April vereinbarten Koalitionsvertrag war aber auch festgehalten worden, dass ein Staatshaushalt für 2020 binnen einhundert Tagen zu verabschieden sei und es ansonsten zu einer automatischen Neuwahl komme.

Nachdem Netanjahu im August einem Haushalt nicht zugestimmt hatte, war diese Frist noch einmal bis zum 23. Dezember verlängert worden. Netanjahu begründete es damit, dass die unsichere Wirtschaftslage die planvolle Verabschiedung eines Haushalts nicht hergebe. Blau-Weiß und die Opposition dagegen werfen Netanjahu vor, aus politischen Gründen einen Staatshaushalt zu verzögern, um eine Neuwahl zu provozieren. Diese könnte ihm dann eine Mehrheit verschaffen, mit der er dieser Lesart zufolge Gesetze verabschieden könnte, die ihm Immunität vor der Strafverfolgung verschaffen. Der Vorsitzende der Meretz-Partei, Nitzan Horowitz, sagte in der Knesset, Netanjahu „missbraucht seine Position täglich mit dem einzigen Ziel, seinem Prozess auszuweichen“.

Der vergangene Staatshaushalt war im März 2018 verabschiedet worden und auf Basis dieser Summen bis heute fortgeschrieben worden, da der Staat aufgrund der andauernden politischen Krise von Übergangsregierungen ohne Haushaltsmehrheit geführt worden war. Sonderausgaben wie zur Bewältigung der Coronakrise werden in sogenannten „Boxen“ außerhalb des regulären Budgets zusammengefasst, über deren Rechtmäßigkeit Finanzexperten streiten. Nach Bildung der großen Koalition zwischen Netanjahu und Gantz hatte das von Netanjahus Likud geführte Finanzministerium bereits im Mai dieses Jahres begonnen, an einem Haushalt zu arbeiten, der aber bis heute nicht zur Abstimmung vorgelegt wurde.

Bis zuletzt zeigte Gantz Hoffnung, es könne doch noch zu einem regulären Haushalt kommen. Gantz besteht darauf, dass neben dem Haushalt für 2020 gleichzeitig auch ein Budget für 2021 verabschiedet wird, was Netanjahu den Hebel rauben würde, den Koalitionsvertrag zu verlassen. Zwar sagte Gantz am Dienstagabend, er kenne Netanjahu, der sich an keine Abmachung halte: „Ich hatte nie Illusionen“, sagte Gantz. „Netanjahu versprach einen Haushalt im August, und hielt sein Wort natürlich nicht. Er versprach, es werde im Dezember geschehen und folgt dem nicht.“ Und doch scheint Gantz abermals Hoffnung auf eine letzte Kehrtwende zu haben. Netanjahu könne eine vierte Wahl noch abwenden, wenn er einen Haushalt endlich zur Abstimmung bringe, sagte Gantz. Der Likud-Fraktionsvorsitzende Miki Zohar dagegen warf Gantz vor, seinerseits die Israelis zur Wahl zu zerren. „Dies ist ein trauriger Augenblick für das israelische Volk.“

Lange hatte Gantz einen neuerlichen Wahlkampf vermeiden wollen. Gründe dafür liegen in seiner Sorge vor Unsicherheit inmitten der Coronakrise, die Israel wohl bald in den dritten „Lockdown“ führt, wie Gesundheitsvertreter sagen. Zum anderen gilt Gantz als ausgelaugt von drei unerbittlichen Wahlkämpfen, die er gegen Netanjahu geführt hat. Und schließlich ist das Stimmungsbild für Gantz so schlecht wie selten zuvor. In den Umfragen kommt seine Partei Blau-Weiß nur noch auf höchstens zehn Sitze, bislang hat sie 14 Mandate.

Bis zur Wahl würde eine weiterhin von Netanjahu geführte Übergangsregierung im Amt bleiben, und die Umfragen geben bislang kaum Hinweise darauf, dass nach einer Neuwahl gegen ihn Mehrheiten gebildet werden können. Eine Wahl, die Gantz aber erst einmal von der Macht entfernt, könnte in Netanjahus Sinne liegen. Am Abend wollte der Ministerpräsident selbst vor die Kameras treten.