Israel und Sudan : Das Ja aus Khartum

Ob Benjamin Netanjahu glaube, dass der „schläfrige Joe“ Biden so einen Deal auch hinbekommen hätte, fragte Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten am Telefon. Netanjahu antwortete ausweichend. In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung gaben Israel und Sudan am Freitagabend ein Ende des Kriegszustandes und den Beginn eines Normalisierungsprozesses bekannt. Dass es nach den Abkommen mit Bahrein und den Vereinigten Arabischen Emiraten so rasch auch zu einer vorläufigen Einigung mit Sudan kommen würde, lag nicht nur am Wahltermin in Amerika.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



Eine Grundlage der Annäherung bot sich vor fünf Jahren, als Sudan nicht mehr die Seite Irans suchte, sondern im Jemen-Krieg Saudi-Arabien unterstützte und die engen Beziehungen zu Teheran bald beendete. Nach dem Sturz des islamistischen Langzeitpräsidenten Omar al Baschir vergangenes Jahr benötigte die aus Militärs und Zivilisten bestehende Übergangsregierung dringend Zugang zum Internationalen Währungsfonds und einen Schuldenerlass. Dazu muss Sudan von der amerikanischen Liste von Staaten gestrichen werden, die Terror unterstützen. Washington hatte Sudan nach der Machtübernahme Baschirs 1993 auf diese Liste gesetzt. Baschir hatte damals Angehörigen von Al Qaida Zuflucht gewährt, die 1998 Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Tansania und Kenia verübt hatten. Er unterstützte die islamistische Hizbullah und die Hamas, indem er Iran ermöglichte, Waffen über Sudan in den Gazastreifen zu schmuggeln.