Israel und Marokko : Eine Partnerschaft mit Nebenwirkungen

Die Nachricht kam wie so oft per Twitter. Der damalige amerikanische Präsident Donald Trump informierte am 10. De­zember 2020 in dem Kurznachrichtendienst über einen weiteren „historischen Durchbruch“: Marokko nimmt diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Im Gegenzug erkannten die Vereinigten Staaten den marokkanischen Anspruch auf die Westsahara an. Das Abkommen hat die Re­gion verändert, auch wenn es im Ma­ghreb bisher zu mehr Instabilität geführt hat. Marokko und Algerien stehen am Rand eines Krieges.

Die Regierung in Algier ist nicht nur die Schutzmacht der Polisario-Front, die für eine unabhängige Westsahara kämpft. Durch Marokkos neuen Partner Israel sieht sich Algerien auch in seiner militärischen Vorrangstellung heraus­gefordert. Der algerische Außenminister Ramtane Lamamra nannte den Vertei­digungspakt, den der israelische Vertei­digungsminister Benny Gantz vor zwei Wo­­chen in Rabat unterzeichnete, eine „schmutzige Militärallianz“. Algerien, das im August seine diplomatischen Be­ziehungen zu Marokko abgebrochen hat, steht im Nahostkonflikt traditionell auf der Seite der Palästinenser.