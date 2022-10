„Historisches Abkommen“ : Israel und Libanon einigen sich über Verlauf der Seegrenze

Israel und Libanon haben sich im Streit über den Verlauf ihrer Seegrenze geeinigt. Nach Tagen intensiver amerikanischer Vermittlung über einen letzten Entwurf, die von scharfen israelischen Drohungen begleitet wurde, sprachen beide Seiten am Dienstag von einem „historischen Abkommen“. So auch der israelische Ministerpräsident Jair Lapid, der über Twitter erklärte, die Übereinkunft stärke die Sicherheit Israels und werde „Milliarden in die Wirtschaft spülen“.

Lapid kündigte an, das Sicherheitskabinett mit der Angelegenheit zu befassen. Auch das libanesische Präsidialamt zeigte sich in einer Erklärung zufrieden über den letzten Entwurf des Deals. „Alle unsere Forderungen wurden erfüllt“, hieß es darin. Die Rechte des Libanon auf seine Bodenschätze würden gewahrt.

In dem über Jahrzehnte umstrittenen Seegebiet liegen zwei Erdgasfelder. Israel hat schon lange begonnen, die Förderung von Erdgas aus einem der beiden, dem Karisch-Feld, vorzubereiten. Und auch die Libanesen haben es eilig damit. Regierungschef Najib Mikati traf schon am Dienstagmorgen eine Delegation des Energiekonzerns Total Energies, wie die amtliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete. Laut Einschätzung von Fachleuten kann der bankrotte libanesische Staat allerdings nicht auf schnelle Einnahmen hoffen. Demnach ist es noch nicht einmal sicher, ob die Vorkommen im Qana-Feld, das mit dem Abkommen von Libanon ausgebeutet werden könnte, überhaupt so groß sind, dass sich das für eine Firma wie Total lohnen würde. Ferner gibt es noch keine Infrastruktur, das Gas etwa auf den europäischen Markt zu bringen.

Die bloß vage Aussicht auf Erdgaseinkünfte wird der aufgebrachten, verarmenden libanesischen Bevölkerung von der korrupten politischen Klasse indes als sicheres Heilmittel verkauft. Libanon steckt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der neueren Geschichte. Der Staat ist bankrott, die libanesische Währung hat mehr als neunzig Prozent ihres Wertes verloren und fällt immer weiter. Internationale Rettungspakete können nicht geschnürt werden, weil sich das Kartell von Warlords, Clanführern und Oligarchen, das Libanon beherrscht und ausplündert, jeglichen Reformen versperrt.

Auch die Hizbullah hofft auf Einkünfte

Zumindest erzeugt die Einigung über den Verlauf der Seegrenze Hoffnung darauf, dass sich die Lage an der israelisch-libanesischen Grenze beruhigt. Schon länger wandeln Israel und die von Iran geförderte Schiitenorganisation Hizbullah am Rande eines neuen, zerstörerischen Waffengangs. Die Hizbullah, deren Anführer sich mit Blick auf Israel immer wieder in Vernichtungsphantasien ergehen, ist die militärisch stärkste Kraft in Libanon. Nichts kann gegen ihren Willen durchgesetzt werden. Ideologischer Markenkern der Organisation ist weiter die Feindschaft gegen Israel.

So waren die indirekten Verhandlungen zwischen beiden Ländern, die sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand befinden, auch besonders heikel. Die Regierung stimmte sich eng mit der Schiitenorganisation ab. Aber auch die Hizbullah ist stark daran interessiert, die eigene Klientel mit der Aussicht auf Gaseinkünfte zu vertrösten. Sie hatte sich immer wieder mit Drohungen, in die Verhandlungen eingeschaltet, um eine Rolle für sich zu reklamieren. Ihr hauseigener Sender „Al Manar“ behauptete denn auch, die Einigung habe nur durch den militärischen Druck der Hizbullah gelingen können.

Es war ein bisweilen gefährliches Spiel, das Israel und die Hizbullah gespielt hatten. Die Schiitenorganisation drohte mit Attacken auf die Förderanlagen im Meer, sollte Israel die Ausbeutung des Karisch-Feldes beginnen, ohne dass es vorher eine Einigung gibt. Israel hatte für diesen Fall mit harter Vergeltung gedroht, zuletzt mit der „Zerstörung des Libanon“. Als der Deal vergangene Woche auf der Kippe stand, brachte Israels Verteidigungsminister Benny Gantz sogar einen militärischen Präventivschlag ins Spiel. Zugleich trieb Israel, wo der Seegrenzstreit ein großes Thema im Wahlkampf war, die Vorbereitungen für die Ausbeutung des Karisch-Feldes weiter voran. Spätestens Ende des Monats sollten diese laut israelischer Ankündigung – so oder so – beginnen.