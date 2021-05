Israel und Griechenland : Wer ist Freund, wer Feind?

Generalleutnant Theodoros Lagios und Brigadegeneral Yair Kulas bei der Unterzeichnung des Militärabkommens am 16. April in Athen Bild: EPA

Die griechische Luftwaffenbasis bei Kalamata im Süden der Peloponnes besteht seit 1960 und dient seit Jahrzehnten als Ausbildungsstätte für Kampfpiloten aus Griechenland und anderen Mitgliedstaaten der Nato. Seit einiger Zeit spielt dort aber auch Israel eine wichtige Rolle. Der Rüstungskonzern Elbit Systems aus Haifa soll das Ausbildungszentrum in Kalamata auf den neuesten Stand bringen, einschließlich modernster Simulatoren für das Zusammenwirken der Luftwaffe mit Einheiten von Marine und Landstreitkräften. Mitte April unterzeichneten die Verteidigungsministerien beider Länder ein entsprechendes Abkommen über 22 Jahre im Umfang von 1,3 Milliarden Euro.

Aus gutinformierten Quellen in Athen ist zudem zu hören, Kalamata könne langfristig auch „regionalen Kunden“, etwa aus dem Nahen Osten und Nordafrika, zur Verfügung gestellt werden. Immerhin werde man auf dem Stützpunkt „einige der besten Ausbildungsstätten und Simulationssysteme der Welt“ bieten können. Nach israelischen Angaben orientieren diese sich an der Flugschule der israelischen Luftwaffe und beinhalten in Italien hergestellte Trainingsflugzeuge.

Die militärische Kooperation zwischen Griechenland und Israel ist ein Beispiel für die sich seit gut einem Jahrzehnt intensivierende Annäherung beider Staaten. Gefördert wird die Entwicklung aus griechischer Sicht durch das immer aggressivere Auftreten der Türkei. Die Zusammenarbeit zwischen Israel und Griechenland in Verteidigungsfragen könne zwar die Rolle der Vereinigten Staaten als Sicherheitsgarant in der Region nicht ersetzen, sie aber durchaus ergänzen, sagte Israels Botschafter in Athen dazu vor einigen Wochen. „Griechenland kann für uns ein Mittler sein zu Staaten, mit denen wir noch keine vollen Beziehungen haben“, sagt Botschafter Yossi Amrani, der von einem strategischen Bündnis spricht. Längst fliegen Griechen, Israelis und die Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate neben Amerikanern und anderen gemeinsam Übungen über dem Mittelmeer.

In Athen wird betont, das griechisch-israelische und das griechisch-amerikanische Rapprochement ergänzten einander. Man verweist darauf, dass parallel zu den Investitionen von Elbit Systems in Kalamata die amerikanische Marine ihre Präsenz auf dem Stützpunkt in der kretischen Souda-Bucht aufgewertet habe. So sei dem Expeditionsschiff USS Hershel Williams Souda als Operationsbasis zugewiesen worden. „Die Vereinigten Staaten haben Griechenland und die Türkei früher in einem Atemzug als Verbündete genannt. Das hat sich geändert“, ist aus griechischen Regierungskreisen zu hören.

Spätestens seit der türkischen Entscheidung zum Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 sähen sicherheitspolitische Kreise in Washington die Rolle Griechenlands in der Region nämlich anders. Eine „Sicherheitslücke“ sei entstanden, und Griechenland sei „der natürliche Verbündete“ für Washington, um sie zu füllen. Aus berufenem Munde heißt es: „Nach einem Jahrzehnt der Unterfinanzierung haben wir damit begonnen, im Rahmen unserer fiskalischen Möglichkeiten in unser militärisches Abschreckungspotential zu investieren. Zugleich haben wir sichergestellt, dass die Türkei wichtige militärische Güter wie etwa F-35-Kampfflugzeuge, deren Verkauf an die türkische Armee von den Vereinigten Staaten blockiert wurde, nicht erhält. Denn das wäre ein Risiko nicht nur für Griechenland, sondern für die Nato insgesamt.“