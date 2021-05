Nahost-Konflikt : Biden für Waffenruhe, Netanjahu will Angriffe fortsetzen

Aktualisiert am

Biden für Waffenruhe, Netanjahu will Angriffe fortsetzen

In Chicago demonstrieren vergangenen Sonntag Menschen auf Seiten der Palästinenser. Bild: cott Olson/Getty Images/AFP

Der Nahost-Konflikt geht in seine zweite Woche. US-Präsident Biden sagte, er unterstütze eine Waffenruhe. So deutlich, wie Parteifreunde sich das wünschten, fiel die Botschaft an Israel aber nicht aus. Neue Gewalt trifft auch das einzige Corona-Testlabor im Gazastreifen.