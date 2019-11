Gaza-Angriff : Israels Streitkräfte töten Anführer des „Islamischen Dschihad“

Aktualisiert am

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Gazastreifen ist der Kommandeur der militanten Gruppe „Islamischer Dschihad“ getötet worden. Danach gab es Raketenalarm in Israel.

Israelische Streitkräfte haben den Kommandeur der militanten „Bewegung des islamischen Dschihad in Palästina“, Baha Abu Al-Atta, bei einem Angriff auf sein Haus im Gazastreifen getötet. Dies teilten Vertreter beider Seiten am Dienstag mit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist bei der Explosion des Hauses ebenfalls eine Frau ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden verletzt. Das israelische Militär erklärte, Ministerpräsident und Verteidigungsminister Benjamin Netanjahu habe die Operation gegen Al-Atta genehmigt.

„Tickende Zeitbombe“

Der „Islamische Dschihad“ bestätigte in seiner eigenen Erklärung Al-Attas Tod und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel. Nach Medienberichten fing das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) anschließend mehrere Raketen ab, die vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Die Armee sprach zunächst nur von Raketenalarm. Auch in Tel Aviv heulten am Morgen die Sirenen.

„Abu Al-Ata war verantwortlich für die meisten Aktivitäten des palästinensischen Islamischen Dschihad im Gazastreifen und war eine tickende Zeitbombe“, teilte Israels Armee mit. „Er hat Terrorattacken angeführt und sich persönlich an ihnen beteiligt sowie an Versuchen, israelischen Zivilisten und Soldaten Leid zuzufügen durch Raketenbeschuss, Scharfschützenfeuer, das Senden von Drohnen und mehr.“

Al-Ata sei verantwortlich gewesen unter anderem für den intensiven Beschuss Anfang Mai, den Raketenbeschuss am 1. November, bei dem ein Haus in der israelischen Stadt Sderot getroffen wurde, sowie Raketenbeschuss auf ein Musikfestival in Sderot Ende August, teilte die Armee mit.

Nach Medienberichten wurde wegen der Sorge vor Angriffen des „Islamischen Dschihad“ auf israelische Grenzorte am Dienstag teilweise der Zugverkehr eingestellt. Schulen blieben geschlossen.