Neuer Landkonflikt in Israel : Siedler übernehmen weiteres Grundstück in Jerusalem

In Jerusalem ist ein weiterer Landkonflikt zwischen jüdischen Siedlern und der griechisch-orthodoxen Kirche entbrannt. Dabei geht es um ein Grundstück, das südlich der Altstadt im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan liegt. Angaben des Jerusalemer Patriarchats zufolge haben Angehörige der siedlernahen Organisation Elad dort am Dienstag ein Grundstück übernommen. Sie seien von schwerbewaffneten Polizisten begleitet worden, als sie auf das Gelände westlich des Teichs von Schiloah eindrangen, der auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Die Stätte hat sowohl für Juden als auch für Christen historische und religiöse Bedeutung.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat verurteilte in einer Stellungnahme die Übernahme durch eine „israelische radikale Gruppe“. Diese habe „kein Recht oder gerichtlichen Rückhalt“ für die Besetzung des etwa 0,5 Hektar großen Geländes, heißt es. Das Patriarchat führte weiter aus, dass das Grundstück seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts an eine palästinensische Familie vermietet werde, die es bis heute bewirtschafte. Mehrere Mitglieder der Familie wurden laut einem Bericht des Jerusalem-Fachmanns Daniel Seidemann am Abend vor beziehungsweise am Morgen der Übernahme festgenommen.

Jahrelange Gerichtsprozesse

Die rechtliche Bewertung des Vorfalls dürfte für dessen weiteren Verlauf entscheidend sein. Viele Details sind aber bislang unklar. Seidemann berichtete Anfang Dezember in seinem Blog über Pläne zur Übernahme des Grundstücks. Er schrieb, das betroffene Areal solle Teil eines umstrittenen Immobiliengeschäfts aus dem Jahr 2004 sein. Dieses führte dazu, dass Grundstücke der griechisch-orthodoxen Kirche in Jerusalem der Siedlerorganisation Ateret Kohanim übertragen wurden. Die Organisation, die eine jüdische Mehrheit in Ostjerusalem anstrebt, erlangte die Kontrolle über mehrere Gebäude in der Altstadt, darunter das Imperial-Hotel und das Petra-Hotel.

Der Vorfall zog jahrelange Gerichtsprozesse nach sich, da das Pa­triarchat versuchte, das Geschäft für illegal zu erklären. Die Kirche behauptet, ein korrupter Mitarbeiter habe die Transaktionen verantwortet, die zu ungewöhnlich niedrigen Preisen abgewickelt worden seien. Der Zwischenfall führte zu großen Spannungen innerhalb des Patriarchats und 2005 zur Absetzung des damaligen Patriarchen, Irenaios.

Unklar ist bislang, warum erst jetzt bekannt wurde, dass offenbar auch das nun übernommene Grundstück Teil des damaligen Geschäfts war, warum die Siedler 18 Jahre lang warteten und warum die Organisation Elad das Areal beansprucht. Das Patriarchat schreibt, schon 2008 habe es einen Versuch der Stadtverwaltung gegeben, das Gelände zu übernehmen. Dagegen sei man juristisch vorgegangen, nur um festzustellen, dass eine israelische Organisation Ansprüche auf das Grundstück geltend machte. Die israelische Antikenbehörde versandte am Dienstag eine Pressemitteilung, in der es heißt, in Zusammenarbeit mit Elad solle der Teich von Schiloah komplett ausgegraben und zugleich öffentlich zugänglich gemacht werden.

Das Patriarchat glaubt ausweislich seiner Stellungnahme, dass der Zeitpunkt der Übernahme des Grundstücks nicht zufällig gewählt sei. Er sei eine Reaktion auf jüngst geäußerte Kritik der Kirchenführung am „expansionistischen“ Vorgehen von Siedlern in Jerusalem.