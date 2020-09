Aktualisiert am

Kritik an Knesset-Entscheidung : „Tödlicher Schlag gegen die Demokratie“

Israels Parlament hat wegen Corona die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt. Kritiker sehen die Demokratie in Gefahr – und fordern strengere Maßnahmen für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe.

Eine Demonstrantin am Dienstag vor der Knesset in Jerusalem. Bild: AFP

Das israelische Parlament hat am Mittwoch die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt. Fortan dürfen Israelis in der Zeit des Lockdowns nur noch mit maximal zwanzig Teilnehmern und höchstens einen Kilometer vom eigenen Heim entfernt demonstrieren. Diese Maßnahme muss im Kabinett jede Woche aufs Neue verlängert werden. Der den Corona-Notstandsbestimmungen beigefügte Gesetzeszusatz stieß auf heftige Kritik. Oppositionsführer Jair Lapid (Jesch Atid) sagte in der Knesset, er wolle „jede Möglichkeit nutzen, im Plenum zu sprechen, solange Sie mir dies noch erlauben, denn dies ist die nächste Stufe“.

Der Abgeordnete und frühere General Jair Golan von der Meretz-Partei sprach von einem „tödlichen Schlag gegen die Demokratie“. Justizminister Avi Nissenkorn (Blau-Weiß) dagegen verteidigte die Entscheidung. „Wir schützen die Balance zwischen dem Kampf um öffentliche Gesundheit und Bürgerrechte. Der gefährliche Versuch des Likuds, das Recht auf Demonstrationen während der gesamten Krise einzuschränken, ist gescheitert.“

Ultraorthodoxe häufiger infziziert

Seit Monaten demonstrieren jede Woche Tausende vor der Residenz des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (Likud) und verlangen dessen Rücktritt wegen Korruption und der Corona-Politik. Am Donnerstag hatte Netanjahu geäußert, der bislang auf drei Wochen festgelegte Lockdown könne auch noch weit mehr als einen Monat dauern. Die Organisatoren der Proteste argumentieren, die geringen Ansteckungsraten unter freiem Himmel würden die Maßnahmen nicht rechtfertigen, zumal es keine vergleichbaren gegen Ultraorthodoxe gebe, die der Regierung angehören.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch sind ein Drittel aller infizierten Israelis Ultraorthodoxe, deren Bevölkerungsanteil rund zwölf Prozent beträgt. Die Gemeinschaft habe „riesige Infektionszahlen, wegen Überbevölkerung, Gebeten und manchmal wegen Missachtung der Regeln“, sagte Generaldirektor Hezi Levi. Zudem sei ein starker Anstieg unter arabischen Israelis zu erkennen. In Israel sind bislang mehr als 1550 Menschen gestorben, im Westjordanland 315, im Gazastreifen 19 Personen.