Palästinensergebiete : Israel geht gegen Organisationen für Menschenrechte vor

Während die Diskussion über die Holocaust-Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Berlin viele Schlagzeilen beherrschte, sind in Ramallah am Donnerstag vor einer Woche israelische Streitkräfte in die Büros von sieben der wichtigsten palästinensischen Menschenrechtsorganisationen eingedrungen. Sie beschlagnahmten Dokumente und Büromaterialien, verschweißten die Eingangstüren mit Metallplatten und verboten die weitere Betätigung.

Der direkte Zusammenhang beider Ereignisse ist unklar. Gleichwohl reagierten internationale Geberstaaten erst Tage später auf die Razzien. Gedeutet wird das Vorgehen gegen die palästinensische Zivilgesellschaft als eine weitere Einschränkung von Freiheitsrechten im Westjordanland.