Palästinensische Flagge : Der Stoff des Anstoßes

Aktualisiert am

Die palästinensische Flagge wird am 1. Juni 2022 in Ramat Gan wieder abgehängt. Bild: AP

Die Botschaft war nicht zu übersehen. Über mehr als ein Dutzend Stockwerke spannte sich in der vergangenen Woche eine palästinensische Flagge an einer Hochhauswand in Ramat Gan, einer Vorstadt von Tel Aviv. Daneben hing eine israelische Flagge, über beiden stand der Spruch: „Es ist unsere Bestimmung, zusammenzuleben.“ Eine Friedensbotschaft.

Viele jüdische Israelis empfanden die Aktion der linken Organisation Mehazkim dennoch als unerträglich. Das Nachrichtenportal Ynet zitierte einen Anwohner mit der Aussage, der Anblick lasse ihm Tränen in die Augen steigen. „Im Herzen unseres Landes, eines Landes, dessen beste Söhne ihr Leben geopfert haben, wird stolz die Flagge des Feindes geschwungen.“ Wenige Stunden später hing nur noch die israelische Flagge. Die palästinensische war abgehangen worden.