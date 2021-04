Hamas-Ziele beschossen : Israel reagiert auf Raketenangriffe

Demonstranten gehen am Freitagabend Gaza auf die Straße, um die Proteste in Jerusalem zu unterstützen. Bild: AFP

Die Lage im Gazastreifen hat sich abermals gefährlich zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Militärangaben bis zum Samstagmorgen 36 Raketen auf israelisches Gebiet. Sechs davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Israels Luftwaffe beschoss daraufhin mehrere Einrichtungen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, darunter eine unterirdische Anlage und Abschussrampen für Raketen.

Seit Freitagabend waren aus dem Gazastreifen immer wieder Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Familien im Süden Israels mussten Schutzräume aufsuchen. Nach Medienberichten wurden bis zum Morgen mehr als 20 Geschosse abgefeuert. „Wir werden weiterhin israelische Zivilisten vor dem Terror schützen“, verkündeten die israelischen Streitkräfte auf Twitter.

Krawalle in Jerusalem gehen weiter

Die schwerste Eskalation seit langem folgte auf heftige Konfrontationen in Jerusalem in den vergangenen Tagen. Dort kam es auch einen Tag nach den Zusammenstößen zwischen ultra-nationalistischen Israelis und Palästinensern wieder zu schweren Krawallen. In der Altstadt lieferten sich bis zum Samstagmorgen überwiegend palästinensische Jugendliche und Hunderte Bereitschaftspolizisten Straßenschlachten. Die Protestierer bewarfen die Beamten mit Steinen, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Ein israelisches Gerichtsgebäude wurde mit Steinen beworfen, die Sicherheitskameras zerstört. In mehreren palästinensischen Kommunen kam es ebenfalls zu Protesten.

Das Auswärtige Amt in Berlin weist in seinen Reisehinweisen darauf hin, dass während des Fastenmonats Ramadan die Lage in der Altstadt und deren unmittelbarer Umgebung besonders angespannt ist.

Im August 2020 hatte die Hamas nach Vermittlung Qatars eine Waffenruhe mit Israel verkündet. Aber auch danach gab es immer wieder Verstöße. Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen, gegenwärtig sind dort auch die Corona-Infektionszahlen sehr hoch. Die Hamas wird von Israel, den Vereinigten Staaten und der EU als Terrororganisation eingestuft.