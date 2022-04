Nach Spannungen am Tempelberg : Rakete aus Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Nach Gewalt am Tempelberg : Arabische Raam-Partei droht mit Rückzug aus Koalition in Israel

An zwei Tagen in Folge kam es am Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern. Nun droht die arabische Raam-Partei mit einem Rückzug aus der Regierungskoalition.