Israels Oberstes Gericht hat in einem seit mehr als 30 Jahren währenden Rechtsstreit gegen die Vertreibung einer palästinensischen Familie in Ostjerusalem entschieden. Damit hat es den Bemühungen von Siedlern einen Dämpfer verpasst. Die Richter urteilten am Montag, dass die 18 Mitglieder der Familie Sumarin nicht ihr Haus im Stadtteil Silwan verlassen müssen. Sie sprachen der Familie zudem eine Entschädigung von 20.000 Schekel zu, rund 5000 Euro.

Der Jüdische Nationalfonds (JNF) hatte 1991 die Ausweisung der Familie beantragt. Die 1901 zur Besiedlung Palästinas gegründete Organisation argumentierte, das Haus der Familie sei „Eigentum Abwesender“ gewesen. Mithilfe dieser Kategorie erreichte Israel nach dem Krieg von 1948, dass Zehntausende geflohene und vertriebene Palästinenser nicht in ihre Häuser zurückkehren konnten. Diese wurden stattdessen dem JNF übertragen.

Das Haus der Familie liegt in Silwan, unmittelbar südöstlich der Altstadt von Jerusalem gelegen, inmitten des Nationalparks „Davidsstadt“. Diesen hatte die israelische Regierung nach der Eroberung Ostjerusalems 1967 eingerichtet. Zum Betreiber der archäologischen Stätte wurde 1997 die Siedlerorganisation „Elad“ bestimmt.

Zu den Zielen der NGO, die auch vom russischen Oligarchen Roman Abramowitsch finanziert wird, gehört es, die jüdische Präsenz in Jerusalem zu stärken. In Silwan versucht sie unter anderem mit rechtlichen Mitteln, von Palästinensern bewohnte Häuser an Juden zu übertragen. Im Fall der Familie Sumarin habe es dafür aber keine Grundlage gegeben, äußerte die Richterin Daphne Barak-Erez am Dienstag.

Kritiker der Siedleraktivitäten begrüßten das Urteil. Aviv Tatarsky von der israelischen Organisation „Ir Amim“, die sich mit Jerusalem befasst, erläuterte der F.A.Z. aber, dass etwa 200 weiteren Familien in Ostjerusalem die Vertreibung aus ihren Häusern droht.