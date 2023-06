Aktualisiert am

Netanjahu will nur noch Teile der Justizreform umsetzen

Nach massiven Protesten : Netanjahu will nur noch Teile der Justizreform umsetzen

Massenproteste haben Israels Regierung dazu bewogen, die umstrittene Justizreform auszusetzen. Nun deutet der Ministerpräsident an, wie es mit dem Gesetzespaket weitergehen soll.

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, spricht am 4. Juni 2023 während einer Kabinettssitzung in seinem Büro. Bild: dpa

Die von der israelischen Regierung geplante Justizreform soll höchstens noch teilweise umgesetzt werden. So sei die Klausel, nach der das Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichts überstimmen kann, nicht mehr geplant, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In einem Interview mit dem „Wall Street Journal“, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, antwortete er auf eine entsprechende Frage, diese Idee habe er „verworfen“.

Netanjahu bestätigte damit, was sich in Israel seit einigen Wochen abzeichnet: Die Regierung, die unter starken Druck von Gegnern der Justizreform geraten ist, plant nur noch eine eingedampfte Version des Gesetzespakets durch die Knesset zu bringen.

Protestbewegung auch gegen abgeschwächte Reform

Netanjahu sagte der amerikanischen Zeitung dazu, er „höre auf den Puls der Öffentlichkeit“ und strebe einen Kompromiss an. Nachdem Netanjahu im März unter dem Eindruck von Massenprotesten eine Aussetzung der Reform verkündet hatte, führten Vertreter seiner Koalition und einiger Oppositionsparteien in der Residenz von Staatspräsident Jitzchak Herzog Vermittlungsgespräche. Diese seien aber gescheitert, sagte Netanjahu. Aus diesem Grund treibe seine Regierung nun ihre überarbeiteten Reformpläne voran.

Dabei geht es vor allem noch um zwei Vorhaben. Israelische Medien berichteten am Donnerstag, bis zur Sommerpause der Knesset solle ein Gesetz verabschiedet werden, das die Kompetenz des Obersten Gerichts einschränkt, Entscheidungen der Regierung als „unangemessen“ zurückzuweisen. Ein besonders umstrittener Bestandteil des Reformpakets, der die Zusammensetzung des Richterwahlkomitees betrifft, soll in veränderter Form im Herbst zur Abstimmung gebracht werden.

Ob es Netanjahu mit diesem Mittelweg gelingen wird, beide Seiten zufriedenzustellen, ist fraglich. Die Protestbewegung gegen die Justizreform hat wiederholt erklärt, dass sie auch abgeschwächte Versionen der Justizreform ablehnt. Armeereservisten haben schon wieder angekündigt, nicht zum Dienst zu erscheinen, sollten die Gesetze verabschiedet werden.

Auf der anderen Seite sind Befürworter der Reform wie die ultraorthodox-jüdischen Parteien in Netanjahus Koalition verärgert darüber, dass die „Überstimmungsklausel“ wegfallen soll. Der Minister für Jerusalem-Angelegenheiten, Meir Porush, nannte dies in einem Medienbericht „inakzeptabel“.