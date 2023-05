Aktualisiert am

Regierungschef Netanjahu gibt in letzter Minute großen Geldforderungen seiner radikalen Koalitionspartner nach. Das zeugt von seiner Angst vor Neuwahlen – und mobilisiert seine Gegner.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während einer Kabinettssitzung am 21. Mai Bild: AP

Nicht zum ersten Mal in der Geschichte von Benjamin Netanjahus sechster Regierung einigt sie sich praktisch in letzter Minute. Einen Tag bevor am Dienstagabend im Parlament die Abstimmung über den israelischen Staatshaushalt beginnen sollte, gab der Ministerpräsident den Forderungen zweier seiner Partner nach. Die Parteien Vereinigtes Thora-Judentum (UTJ) und Jüdische Stärke hatten Hunderte Millionen Schekel zusätzlich für bestimmte Ministerien verlangt – und bekamen sie.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Fachleute reagierten mit scharfer Kritik vor allem an dem Geldregen, der nun über jüdischen Religionsstudenten niedergehen soll: Deren Alimentierung werde Israel ökonomisch nicht voranbringen, sondern ihm schweren Schaden zufügen. Die Opposition spricht von einer „Kapitulation“ Netanjahus vor seinen Partnern. Und auch die Protestbewegung, die sich über den Widerstand gegen die geplante Justizreform geformt hatte, greift das Thema auf. Netanjahu hatte aber keine andere Wahl – denn eines will er zurzeit auf keinen Fall: eine weitere Wahl.