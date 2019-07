Stadtteil Sur Bahir : Israel reißt Häuser in Ostjerusalem ab

Konflikt um Seenotrettung : „Es reicht mit Entscheidungen aus Berlin und Paris“

Im Streit um eine Übergangslösung für die Seenotrettung im Mittelmeer ist weiterhin keine Lösung in Sicht: Matteo Salvini nimmt nicht am EU-Ministertreffen in Paris teil, Außenminister Maas sieht trotzdem Fortschritte.