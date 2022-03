Israels Vermittlerrolle : Bennetts russisch-ukrainisches Dilemma

Propalästinensische Aktivisten rieben sich ostentativ die Augen angesichts der Reaktion des Westens auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Sanktionen gegen den Aggressor, Waffenlieferungen für die Angegriffenen und Unterstützung für den gewaltsamen Widerstand der Bevölkerung. Moment, sagten einige – gibt es da nicht einen Konflikt im Nahen Osten, in dem eine Seite ebenfalls aus ideologischen Gründen Land besetzt und das Existenzrecht der Gegenseite bestreitet? Wie wäre es denn, wenn man dort genauso verführe? Der bekannte israelische Journalist Gideon Levy rechnete in der linksliberalen „Haaretz“ flugs vor, wie schnell Israels Besatzungsregime in sich zusammenfallen würde, schnitte man das Land ebenso vom SWIFT-Zahlungsverkehrssystem ab, wie es jetzt mit Russland geschehen ist.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Aber ein Merkmal vieler Vergleiche ist es, dass sie hinken, mal mehr, mal weniger. Bedenkt man, dass dieser Krieg schon mit einem Nazi-Vergleich begann, kann es letztlich jedoch nicht überraschen, dass er auch mit dem Nahostkonflikt vermischt wird. Das funktioniert übrigens auch in die Gegenrichtung: So wurde in einem Beitrag in der konservativen „Jerusalem Post“ dargelegt, warum Russland in diesem Konflikt eigentlich viel mehr Ähnlichkeit mit der palästinensischen Führung habe als mit Israel.