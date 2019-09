Israel : Hizbullah droht mit Angriffen auf Soldaten und Siedlungen

Nach der Warnung Israels an den Libanon hat der Chef der libanesischen Hizbullah mit Angriffen auf israelische Soldaten und Siedlungen gedroht. Die „roten Linien“, die Israel an seiner Grenze gezogen habe, existierten nicht mehr, sagte Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah am Montag in einer Video-Ansprache. „Bei Attacken gegen den Libanon werden alle eure Soldaten und eure Siedlungen bedroht werden“, sagte Nasrallah.

Vorausgegangen war dieser Warnung eine Drohung des israelischen Außenministers. Israel Katz bat nach Angaben seines Ministeriums Heiko Maas (SPD), die Regierung in Beirut vor „Schaden“ für den gesamten Libanon zu warnen, sofern die Hizbullah ihre Handlungen gegen Israel nicht stoppe.

Die Lage an Israels Grenze zum Libanon hatte sich am Sonntag gefährlich zugespitzt. Die schiitische Hizbullah-Miliz feuerte nach eigenen Angaben auf ein israelisches Militärfahrzeug bei der Ortschaft Avivim. Diese Attacke, die als Vergeltung für den Tod zweier Hizbullah-Kämpfer durch einen israelischen Angriff in Syrien eingestuft wurde, sei Beginn einer neuen Phase gewesen, sagte Nasrallah.