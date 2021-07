Reaktion auf Brandballons : Israel fliegt Luftangriffe im Gazastreifen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf Brandballons gewesen, die zuvor aus dem Küstengebiet in Richtung Israel losgeschickt worden seien, teilte die Armee in der Nacht zu Freitag mit. Die Hamas habe auf dem Stützpunkt Waffen entwickelt.

Militante Palästinenser lassen immer wieder solche mit Spreng- und Brandsätzen beladenen Ballons über die Grenze nach Israel fliegen, um dort Schäden zu verursachen. Regelmäßig kommt es dabei zu Bränden auf Feldern im Süden des Landes.

Israels Streitkräfte hatten sich im Mai einen elftägigen Schlagabtausch mit militanten Palästinensern im Gazastreifen geliefert. Dabei wurden in Israel nach offiziellen Angaben 13 Menschen getötet, in Gaza starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas, die am 21. Mai in Kraft trat.

Die islamistische Hamas wird von Israel, den Vereinigten Staaten und der EU als Terrororganisation eingestuft. Ein Großteil der zwei Millionen Menschen in dem Küstengebiet lebt nach Angaben von Hilfsorganisationen unter sehr schlechten Bedingungen.

Am Vortag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gerade auf Staatsbesuch in dem Land ist, noch eine Lösung angemahnt. Im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern müsse es eine politische Lösung geben, sagte Steinmeier. „Eine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung“ habe er bislang nicht gehört, fügte er hinzu. Zugleich gab er zu, dass es „im Augenblick“ vor allem darum gehe, „ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen der neuen israelischen Führung und der palästinensischen Seite aufzubauen“. Der Weg zu einer Wiederaufnahme des direkten Dialogs „über die großen Fragen“

könne nur über die „kleinen Schritte der konkreten Zusammenarbeit funktionieren“.

Die vergangenen Monate hätten gezeigt, „dass der israelisch-palästinensische Konflikt keineswegs verschwunden ist“, rief Steinmeier mit Blick auf die Eskalation der Gewalt zwischen radikalen Palästinenserorganisationen und Israel im Mai in Erinnerung. „Selbstverständlich hat Israel jedes Recht, seine Sicherheit und seine Existenz zu verteidigen“, betonte der Bundespräsident, der auch die „destabilisierende Rolle“ des Iran in der Region verurteilte.