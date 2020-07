Rekord-Neuinfektionen : Kampf des Corona-„Zaren“ in Israel

In Israel ist die Zahl der Neuinfektionen so hoch wie nie. Nun soll ein neuer Corona-Beauftragter die Epidemie in den Griff bekommen. Doch noch ist nicht klar, ob er überhaupt die dafür nötigen Rechte hat.

Mediziner in Schutzkleidung entnehmen in Or Jehuda zwei Personen Proben, um sie auf das Coronavirus zu testen. Bild: dpa

Während die Zahl der Neuinfizierten in Israel von Mittwoch auf Donnerstag mit 2085 einen neuen täglichen Höchstwert erreichte, hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am frühen Donnerstag einen neuen Beauftragten zur Bekämpfung des Coronavirus ernannt. Der Chef des Tel Aviver Ichilov-Krankenhauses Ronni Gamzu soll fünf Monate nach Ausbruch der ersten Welle nun dafür sorgen, die nahezu außer Kontrolle geratene Epidemie wieder in den Griff zu bekommen.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Unklar blieb zunächst, ob er die dafür notwendigen Zuständigkeiten auch wirklich übertragen bekommt. Denn kurz bevor Gamzu ernannt wurde, hatte der für diese Aufgabe eigentlich vorgesehene ehemalige Generaldirektor des Gesundheitsministeriums Gabi Barbasch aus genau diesen Gründen abgelehnt: dass er zur wirksamen Corona-Bekämpfung nicht die entsprechenden Zuständigkeiten insbesondere des Gesundheitsministeriums übertragen bekommen habe. Zuständigkeiten, die in Israel zuletzt auch andere Ministerien und nicht zuletzt das Militär für sich beansprucht hatten, aber nicht erhielten. Deshalb hatten zuvor auch zwei Armeegeneräle diese Aufgabe ausgeschlagen.

Einem Fernsehbericht zufolge wollte Netanjahu die Position des neuen Corona-„Zaren“, wie der Beauftragte landläufig genannt wird, unter seinem Büro verorten; Gesundheitsminister Juli Edelstein sah sie offenbar an sein Ministerium angegliedert.

Dem Corona-Ausschuss wurden Zuständigkeiten entzogen

Am Mittwochabend verabschiedete die Knesset zudem ein Ausnahme-Gesetz, das es dem Kabinett ermöglicht, Notstandsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Bekämpfung zu treffen. Darunter fällt etwa die Erklärung von Sperrzonen und Ausgangssperren in betroffenen Gebieten, außerdem die Schließung von Arbeitsstellen, Freizeiteinrichtungen und Restaurants. Dem parlamentarischen Coronavirus-Ausschuss, der zuletzt Kabinettsentscheidungen etwa von Schließungen der Schwimmbäder, Fitnessstudios und Restaurants widerrufen hatte, wurden damit Zuständigkeiten entzogen.

Überschattet wird die Corona-Krise in Israel weiter von einer politischen Krise. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf Netanjahu nahestehende Quellen, der Ministerpräsident strebe eine weitere Neuwahl im Herbst an. Die Koalition sei nicht mehr tragfähig, nachdem die Blau-Weiß-Partei von Verteidigungsminister Benny Gantz in der Knesset in erster Lesung für ein Gesetz gestimmt hatte, das sogenannte Konversionstherapien für Homosexuelle verbietet, was wiederum die mitregierenden ultraorthodoxen Parteien erzürnt hatte.

„Der Staat Israel ist keine Puppe“

Vermutet wurde indes, Netanjahu nutze dies als Drohung, um Blau-Weiß entweder zur Zustimmung eines Haushalts von nur einem Jahr zu bewegen, oder eine Wahl dazu, sich vor den im Januar beginnenden Zeugenvernehmungen in seinem Korruptionsprozess eine bessere Ausgangsposition durch die Übernahme des bisher von Blau-Weiß geführten Justizministeriums zu verschaffen.

Dies veranlasste Präsident Reuven Rivlin zu einer scharfen Stellungnahme. „Wacht auf! Beendet das Gerede über eine vorzeitige Wahl“, äußerte der Präsident. „Der Staat Israel ist keine Puppe, die ihr hinter euch herziehen könnt, während ihr dauerhaft streitet.“ Die Bürger brauchten die Regierung, um die nie dagewesene Krise zu lösen, so Rivlin.

Dieser Krise sind bislang mehr als 430 Menschen zum Opfer gefallen, während es in dem Land mit neun Millionen Einwohnern derzeit rund 33.000 aktive Infektionen gibt. Im Westjordanland sind rund achttausend aktive Infektionen und 58 Tote gemeldet, im Gazastreifen sind mehr als siebzig Menschen positiv getestet worden und eine Person verstarb.