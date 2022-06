Westjordanland : Wie israelische Siedler mit Schafherden Land besetzen

Aktualisiert am

Mohammed treibt eine kleine Schafherde am Rande der Straße entlang. Der Himmel ist weit hier unten im Jordantal, die breite Ebene am östlichen Rand des Westjordanlands vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Aber auch hier gibt es Grenzen, auch wenn viele davon unsichtbar und informell sind. Mohammed weiß genau, wo sie verlaufen. „Wir können unsere Schafe nicht auf die andere Seite der Straße treiben“, sagt der 16 Jahre alte Junge und wirft einen Stein in Richtung der Herde, damit sie auf der Böschung bleibt. „Wenn wir das doch machen, dann werden die Tiere womöglich konfisziert.“

Die gegenüberliegende Seite der Straße sieht auf den ersten Blick genauso aus wie das Gebiet, in dem der palästinensische Hirtenjunge und seine Schafe wandern. Steinige Felder, bewachsen mit Gras, das von der Sonne ausgebleicht ist. Im Hintergrund schimmert eine Hügelkette, das ist schon Jordanien. Nur eine Handvoll Kilometer südlich liegt Jericho. Auch rechtlich unterscheidet die beiden Seiten der Straße nichts, es handelt sich um das sogenannte C-Gebiet des Westjordanlands. Das bedeutet, dass Israel die zivile und Sicherheitshoheit hat, nicht die Palästinensische Autonomiebehörde.