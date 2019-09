Schusswechsel an der Grenze : Israel reagiert auf Raketenbeschuss aus dem Libanon

Die Lage an der israelisch-libanesischen Grenze verschärft sich: Eine in Richtung Israel abgefeuerte Panzerabwehrrakete beantwortet die Armee mit Gegenangriffen auf Ziele im Süden des Libanons.

An Israels Grenze zum Libanon ist es am Sonntag zu einem heftigen Schusswechsel gekommen. Aus dem Libanon sei eine Panzerabwehrrakete in Richtung des israelischen Grenzorts Avivim abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Ziel seien ein israelischer Militärstützpunkt und Armeefahrzeuge gewesen. Es habe mehrere Treffer gegeben.

Die Hizbullah im Libanon verkündete über ihren Sender Al-Manar, sie habe einen Panzer der israelischen Armee in der Nähe der nordisraelischen Stadt Avivim „zerstört“. Die Insassen seien „getötet und verletzt“ worden. Der Panzer habe sich auf dem Weg in die Kaserne von Avivim befunden. Israel bestätigte dies bisher nicht.

Die israelische Armee reagierte auf den Raketenbeschuss mit Gegenangriffen auf Ziele im Süden Libanons. Israelische Ortschaften entlang der Grenze wurden derweil angewiesen, die zivilen Schutzbunker zu öffnen.

Zuvor hatte Israels Armee nach Medienberichten Leuchtbomben über einem anderen Ort an der Grenze abgefeuert. Eine Militärsprecherin bestätigte lediglich, israelische Einsätze an der Grenze hätten dort Feuer ausgelöst.

In der vergangenen Woche hatte sich die Lage zwischen Israel und dem Libanon zugespitzt. Nach dem Absturz einer Drohne und der Explosion einer zweiten über der Hauptstadt Beirut vor einer Woche warf die libanesische Schiitenmiliz Hizbullah Israel zudem einen Bombenangriff vor. Der libanesische Präsident Michel Aoun sprach von einer „israelischen Aggression“, die einer „Kriegserklärung“ gleichkomme.

Israels Armee warf Iran vor, mithilfe der Hizbullah im Libanon die Herstellung von Präzisionsraketen zu intensivieren. In den vergangenen Monaten hätten Iran und die Hizbullah unter anderem in Beirut ihre Bemühungen vorangetrieben, Raketen in Präzisionsraketen umzubauen, teilte die Armee am Donnerstag mit.

Mehr zum Thema 1/

Am Samstag vor einer Woche waren bei einer israelischen Bombardierung nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus Aktivisten zufolge mindestens fünf regierungstreue Kämpfer getötet worden. Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah sagte, davon seien zwei Kämpfer der Hizbullah gewesen. Nach Angaben des israelischen Militärs handelte es sich um einen Präventivschlag gegen iranische „Killerdrohnen“, die Ziele in Israels Norden angreifen sollten.