Islands Ministerpräsidentin : „Wir haben kein eigenes Militär, und so wird es auch bleiben“

„Island ist das friedlichste Land der Welt“: Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir am 25. Januar bei einer Pressekonferenz in Berlin Bild: Reuters

Frau Ministerpräsidentin, Island ist eines der Gründungsmitglieder der NATO, doch es hat keine Armee. Gab es bei Ihnen keine Zeitenwende?

Die illegale und brutale Invasion Russlands in der Ukraine war für uns ein Schock. Auch deswegen, weil wir als sehr kleiner souveräner Staat angewiesen sind auf den Respekt vor der territorialen Souveränität und der Rechtsstaatlichkeit. Aufgrund der Invasion ist in unserer Bevölkerung die Unterstützung für die NATO gewachsen, aber wir haben kein eigenes Militär, und so wird es auch bleiben. Wir engagieren uns zivil in der NATO, setzen uns etwa bei den Themen Cybersicherheit und Klimawandel ein – und da tut sich gerade sehr viel.