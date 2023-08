Menschen protestieren am 20. Juli 2023 auf dem Tahrir-Platz in Bagdad gegen Koranverbrennungen und halten Ausgaben des Korans hoch Bild: dpa

Herr Jung, die dänische Regierung hat die Grenzkontrollen verstärkt, weil sie nach den jüngsten Koranverbrennungen eine erhöhte Gefahr für Terroranschläge befürchtet. Sie will auch prüfen, welche rechtlichen Mittel sie gegen die Aktionen in der Hand hat. Ist das der erste Schritt zum Abschied von der weitgefassten dänischen Meinungsfreiheit?

Ein Verbot von Koranverbrennungen lässt sich in Dänemark nur sehr schwer durchsetzen. Es gibt hier eine zu starke Tradition der Religionskritik. 2017 wurde sogar der Blasphemie-Paragraf mit großer Mehrheit durch das Parlament abgeschafft. Wenn die Regierung die Möglichkeiten zu solchen Aktionen künftig einschränken will, müsste sie das anders verpacken.

Wie zum Beispiel?

Eine Möglichkeit wäre die anstehende Reform der dänischen Flaggenrichtlinie. Die ist bislang sehr streng. Ich dürfte zum Beispiel keine deutsche Fahne in meinem Garten hissen. Erlaubt sind neben der dänischen nur die der nordischen Länder, der EU und der UN. Mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine wurde die Richtlinie aber faktisch aufgeweicht. Plötzlich waren überall ukrainische Fahnen zu sehen. Das höchste Gericht hat bereits geurteilt, dass das nicht strafbar ist. Das Parlament will sich nach der Sommerpause mit der Richtlinie befassen. In diesem Zusammenhang könnte Außenminister Lars Løkke Rasmussen versuchen, auch ein Gesetz zu den Koranverbrennungen einzubringen.

Løkke Rasmussen hat sich angesichts der jüngsten Serie von Koranverbrennungen besorgt gezeigt über das Ansehen seines Landes in muslimisch geprägten Ländern.

Da spielen sicher auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Der dänische-schwedische Molkereikonzern Arla ist etwa in Saudi-Arabien stark vertreten, Ventile von Danfoss werden in viele arabische Länder geliefert. Da kommen jetzt Sorgen hoch, dass es nach der sogenannten Cartoonkrise um die Mohammed-Karikaturen im Jahr 2005 durch die Koranverbrennungen wieder zu diplomatischen Verwerfungen mit muslimischen Ländern kommt.

Was hat Dänemark aus der Cartoonkrise gelernt?

Langsam entwickelt sich ein Verständnis dafür, dass Meinungsfreiheit zunehmend international verhandelt wird – und das nicht nur mit Blick auf den Islam. Dass Deutschland es nicht so toll findet, dass in Dänemark neonazistische Schriften vertrieben werden dürfen, ist auch ein Aspekt davon.

Aber nur, weil Koranverbrennungen nicht mit der Weltsicht in einigen muslimischen Ländern vereinbar sind, muss Dänemark doch nicht einen seiner zentralen Werte aufgeben.

Nein, das nicht. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass derartige Aktionen heute, wo sich Informationen sehr schnell auf der ganzen Welt verbreiten, nicht unbedingt folgenlos bleiben. Der dänische Außenminister scheint das erkannt zu haben und agiert entsprechend vorsichtiger. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang aber auch ein realistischerer Blick auf die Meinungsfreiheit in Dänemark.

Wie meinen Sie das?

Im Zusammenhang mit den Koranverbrennungen wird immer die Erzählung von der großen Toleranz ausgebreitet. Aber die gibt es auch in Dänemark gar nicht in allen Bereichen. Es ist zum Beispiel nicht verboten, als Journalist negativ über das Königshaus zu berichten. Aber es macht kaum jemand, weil es ein gesellschaftliches Tabu ist. Was Kritik an Religionen betrifft, sind die Grenzen in Dänemark seit jeher viel großzügiger gezogen.

Welche Gründe gibt es dafür?

Das hat mit der Geschichte zu tun, mit einem sehr homogenen Protestantismus, mit einer Tradition der Bibelkritik, durch die im 19. Jahrhundert das Handeln von Jesus am Ende mehr Bedeutung hatte als die Heilige Schrift. Im Islam ist das anders, dort hat der Koran als direktes Wort Gottes noch einen zentralen Stellenwert. Mit der muslimischen Zuwanderung wurde die Verächtlichmachung von Religion in Dänemark zu einem gesellschaftlichen Problem.

Wie geht die muslimische Community mit den Koranverbrennungen um?

Es gibt keinen allzu großen Aufschrei – wohl auch, weil viele dänische Muslime inzwischen die dänische Kultur übernommen haben oder sie zumindest sehr gut kennen. Und sie wissen, dass es sich bei den Personen hinter den Verbrennungen wie dem Rechtsextremen Rasmus Paludan um Spinner und Provokateure handelt. Aber das heißt natürlich nicht, dass Muslime in Dänemark nicht verletzt werden durch solche Aktionen.