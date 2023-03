Die österreichischen Sicherheitskräfte überwachen wegen eines aktuellen Hinweises besonders Kirchen in der Hauptstadt. Die „Vorsichtsmaßnahmen“ dauern seit Mittwochfrüh an.

Ein Polizeifahrzeug am Mittwoch in Wien in der Nähe des Stephansdoms Bild: dpa

Auf den ersten Blick wirkt die Wiener Innenstadt wie gewöhnlich in postpandemischen Zeiten: Ein dichter Menschenstrom auf der Einkaufszeile Kärntnerstraße, der Stephansplatz ein wimmelnder Ameisenhaufen. Der zweite Blick fällt auf einen zivilen SUV mit dunklen Scheiben, der mit laufendem Motor in einer Seitenstraße vor dem gotischen Portal der Kirche steht. Auf den Vordersitzen sind Polizeieinsatzkräfte in voller Montur zu sehen, Waffen griffbereit auf dem Schoß, die den neugierigen Blick grimmig erwidern.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

So manifestierte sich am Mittwochnachmittag, was die Wiener Polizei zuvor über Twitter verbreitet hatte: „Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist.“ Als „Vorsichtsmaßnahme“ sei angeordnet worden, „neuralgische“ Orte verstärkt zu bewachen. Konkret waren das Kirchen und kirchliche Einrichtungen im Stadtgebiet, auf die sich die Hinweise offenbar bezogen hatten. Doch hieß es offiziell, das seien vorsorgliche Maßnahmen. „Sollte für die Bevölkerung eine konkrete Gefahr an einem konkreten Ort bestehen“, so werde über alle verfügbaren Kanäle gewarnt.

Eine Durchsuchung gab es am frühen Nachmittag in einem Gebäude der Technischen Universität Wien (TU). Sie blieb aber nach Angaben eines Polizeisprechers ohne Ergebnis. Die „Kronen-Zeitung“ berichtete, dass es offenbar Anschlagspläne gegen Einrichtungen der syrisch-christlichen Diaspora in der österreichischen Hauptstadt gebe. Eine syrische dschihadistische Gruppe habe entsprechende Drohungen verbreitet. Dafür gab es aber keine offizielle Bestätigung durch die Behörden.

Ein Sprecher der Erzdiözese Wien bestätigte, dass man über verstärkte Kontrollen informiert worden sei. Doch sei „die Attentatsgefahr nicht so evident, dass eine Schließung der Kirchen notwendig wäre.“ Der Gründer der syrisch-orthodoxen Kirche in Österreich, Emanuel Aydin, sagte der Nachrichtenagentur APA, Beamte seien in der Umgebung seiner Kirche im Wiener Stadtbezirk Favoriten gewesen und hätten mit Mitgliedern der Gemeinde gesprochen. Ein Zeuge berichtete laut APA von einem größeren Polizeieinsatz am Morgen in der Umgebung dieser Kirche.