Islamismus in Österreich : Große Razzia bei Muslimbrüdern

Polizisten an einem Einsatzort der Operation „Luxor": Bei der Razzia wurden an verschiedenen Orten in Österreich am Montag mehrere Wohnungen durchsucht.

In Österreich sind in der Nacht zum Montag 60 Wohnungen, Häuser, Geschäfts- und Vereinslokale durchsucht worden, die von mutmaßlich islamistischen Personen und Vereinen genutzt werden. 30 Personen seien „zur sofortigen Vernehmung" den Behörden vorgeführt, aber vorerst nicht festgenommen worden, wurde mitgeteilt. Allerdings hatte diese Razzia mit dem Operationsnamen „Luxor“ nicht unmittelbar mit dem Terroranschlag vom vergangenen Montag zu tun. Unterdessen treten immer mehr unerklärte Versäumnisse der Sicherheitsbehörden bei der Überwachung des Täters in den Monaten vor dem Anschlag, bei dem vier Menschen getötet und mehr als zwanzig verletzt wurden, zutage.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Die Ermittlungen, die zu der Razzia von Montagfrüh führten, würden schon seit einem Jahr geführt, teilte die federführende Staatsanwaltschaft Graz mit. Ziel seien „Vereine und Gesellschaften, die im Verdacht stehen, den terroristischen Vereinigungen Muslimbruderschaft und Hamas anzugehören und diese zu unterstützen“. Es bestehe der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei. Die Muslimbruderschaft sei keine Religionsgemeinschaft, sondern stehe für religiös motivierten, politischen Extremismus. Ermittelt werde gegen mehr als 70 Beschuldigte. Die Durchsuchungen wären ohnedies für diesen Zeitpunkt vorgesehen gewesen.

Versäumnisse der Sicherheitsbehörden vor Wiener Attentat

Was den Attentäter betrifft, der als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat galt, ist bekanntgeworden, dass er sich im Juli mit Gesinnungsfreunden aus Deutschland und der Schweiz in Wien traf. Der deutsche Verfassungsschutz hatte damals dem österreichischen einen entsprechenden Hinweis gegeben. Daraufhin beobachten die österreichischen Verfassungsschützer nach Angaben der Austria Presse-Agentur, wie der 20 Jahre alte Wiener und sein Bekanntenkreis die vier Gäste vom Flughafen Schwechat abgeholt hätten. Man habe die vier Gäste – die jeweils zu Hause bereits unter Beobachtung der Behörden standen – in Privatwohnungen untergebracht, durch die Stadt geführt, und man sei in unterschiedlichen Zusammensetzungen miteinander Essen gegangen. Danach jedoch habe der österreichische Verfassungsschutz seine Observation des späteren Attentäters eingestellt.

Dass er kurz darauf, am 21. Juli, in die Slowakei reiste, um Munition für ein Gewehr nach Art einer Kalaschnikow zu kaufen, entging den Behörden in Wien folglich. Und selbst als sie von den slowakischen Behörden einen Hinweis auf den (fehlgeschlagenen) Munitionskaufversuch erhielten, samt einem Bild aus einer Überwachungskamera und Teilen eines Autokennzeichens, mutmaßten die Wiener Verfassungsschützer zwar, dass es sich um den ihnen bekannten vorbestraften Dschihadisten handle. Sie stellten Rückfragen nach Bratislava. Doch unternahm man nichts, bis eine definitive Antwort aus dem Nachbarland kam. Und selbst als diese eingetroffen war, wartete man noch ab. Der Chef des Wiener Landes-Verfassungsschutzes ist wegen dieser Versäumnisse bereits abberufen worden.

Laut Schweizer Medien waren die Gefährder aus der Schweiz zwischen dem 16. und 20. Juli in Wien. Den Berichten zufolge könnte der 20-jährige Attentäter seinerseits auch in die Schweiz gereist sein. In Deutschland fanden nach dem Terroranschlag Hausdurchsuchungen bei fünf jungen Männern statt, zwei davon sind jene, die in Wien waren. In Österreich wurden am Sonntag zwei weitere Verdächtige aus dem Umfeld des Täters in Untersuchungshaft genommen. Sie sowie acht bereits am Freitag in Untersuchungshaft überstellte Personen werden verdächtigt, in die Vorbereitung des Attentats verwickelt gewesen zu sein oder zumindest davon gewusst zu haben.