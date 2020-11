Vor seinem Tod : Wie Samuel Paty von seinen Kollegen angefeindet wurde

In Erinnerung an den ermordeten Lehrer Samuel Paty Bild: AFP

Als er am 16. Oktober in Conflans-Sainte-Honorine nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty eine kurze Ansprache hielt, dankte Präsident Emmanuel Macron ausdrücklich dem Lehrerkollegium und der Schulleitung, die „jeglichen Druck mit bemerkenswerten Mut standgehalten“ hätten. Doch die Erzählung von einer heroisch die Presse- und Meinungsfreiheit verteidigenden Lehrerschaft, die geschlossen hinter dem Geschichtslehrer Samuel Paty stand, hat sich im Laufe der Ermittlungen verflüchtigt.

Paty musste sich, so steht inzwischen fest, den Anfeindungen mehrerer Kollegen erwehren. So hielt ihm ein anderer Lehrer vor, dass er die Mohammed-Karikatur aus der satirischen Wochenzeitung „Charlie Hebdo“ den Schülern im Unterricht gezeigt habe. Ein anderer Lehrer warf ihm vor, „den Islamisten in die Hände gespielt“ und „Schüler diskriminiert“ zu haben. Auch die Schulleiterin trat nicht als eindeutige Anwältin auf, sondern tadelte Paty für seine „Ungeschicklichkeit“. Das zeigt der E-Mail-Austausch zwischen Samuel Paty, der Schulleitung und des Lehrerkollegiums in den zehn Tagen zwischen der Unterrichtsstunde über Pressefreiheit am 6. Oktober und der Enthauptung des Geschichtslehrers am 16. Oktober.

Der Zeitung „Le Monde“ wurde jetzt Zugang zu den E-Mails gewährt, die über eine für jeden Schulbezirk zur Verfügung gestellte interne Mail vom Bildungsministerium verwaltet werden. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat sich wiederholt vehement gegen die in der Lehrerschaft stark verbreitete linksgerichtete politische Strömung ausgesprochen, Muslime prinzipiell als Opfer von Diskriminierung und sozialer Benachteiligung anzusehen und deshalb Rücksichtnahmen zu fordern. In Frankreich gibt es dafür den Begriff „Islamo-gauchisme“, dem Blanquer kürzlich in einem Radiogespräch den Kampf ansagte.

Der Email-Austausch im Lehrerkollegium beginnt am 8. Oktober, zwei Tage, nachdem Paty die Unterrichtseinheit Pressefreiheit mit seinen Schülern der 8. Klasse durchnahm. „Ein Individuum hat uns damit gedroht, Muslime vor die Schule kommen zu lassen und die Presse zu alarmieren“, schreibt die Schulleiterin an Paty. „Madame, vielleicht fehlen mir da Einzelheiten“, erwiderte Paty. „Wenn ich es richtig verstehe, droht eine Person damit, Muslime vor die Schule zu holen, damit ihre Kinder (die vermutlich auch Muslime sind) die Karikaturen des Propheten anschauen müssen (und mich nebenbei zwingen, was ich sagen darf oder auch nicht, was wirklich nicht der Laizität entspricht). (…) Diese Situation ist so absurd, dass sie fast komisch ist“, schrieb der Lehrer.

Da „Charlie Hebdo“ zum Prozessbeginn zu den Attentaten von 2015 die Mohammed-Karikaturen nachgedruckt hatte, hatte er eine Zeichnung aus der Satirezeitung in den Klassenraum mitgenommen. Er bot den Schülern an, die Augen zu schließen oder den Klassenraum zu verlassen, falls sie befürchteten, von der Karikatur schockiert zu sein. Zu keinem Zeitpunkt erwähnte er, dass er sich nur an muslimische Schüler richtete, wie ihm hinterher fälschlicherweise unterstellt wurde.

Eine pädagogische Hilfskraft hatte sich zuvor bereit erklärt, die Schüler, die den Raum verlassen wollten, während dieser Zeit zu beaufsichtigen. Diese vorgebliche „Segregation“ zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Schülern wurde ihm hinterher von dem Vater einer Schülerin vorgehalten, der ein Video aufnahm und es in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Auch die Schulleiterin wertete das Vorgehen als „Ungeschicklichkeit“. In einer Rundmail an das gesamte Kollegium teilte die Schulleiterin am 9. Oktober mit: „Monsieur Paty hat seine Ungeschicklichkeit sofort eingestanden. (…) Wir sind uns bewusst, dass er niemanden diskriminieren wollte.“ Sie schloss mit der Bemerkung: „Monsieur Paty hat eine schwierige Woche hinter sich und es ist wichtig, dass wir ihn alle unterstützen.“