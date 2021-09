Neuseeland : IS-Sympathisant verletzt sechs Menschen in Auckland

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, während einer Pressekonferenz am 3. September 2021 in Auckland Bild: dpa

Im neuseeländischen Auckland hat ein Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in einem Supermarkt mit einem Messer sechs Menschen verletzt, drei davon schwer. Der Täter wurde nach Angaben der Polizei binnen 60 Sekunden von Einsatzkräften erschossen. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagte bei einer Pressekonferenz, bei dem „gewalttätigen Extremisten“ habe es sich um einen bekannten Sympathisanten der islamistischen Terrormiliz gehandelt, der bereits unter ständiger Polizeibeobachtung gestanden habe. Die Beamten seien ihm gefolgt, als er in dem Supermarkt im Vorort New Lynn ein Messer an sich genommen und Umstehende angegriffen habe. „Dies war ein gewalttätiger Angriff auf unschuldige Neuseeländer“, sagte Ardern. „Was heute passiert ist, war verabscheuungswürdig, hasserfüllt und falsch.“

Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Einzeltäter. Es werde daher von keiner weiteren Gefahr durch mögliche weitere Terroristen ausgegangen. Der aus Sri Lanka stammende Angreifer habe seit dem Jahr 2011 in Neuseeland gelebt und sei der Polizei seit dem Jahr 2016 bekannt. Weitere Details über den Mann dürften aufgrund einer gerichtlichen Anordnung aber noch nicht veröffentlicht werden, sagte die Premierministerin.

Sie versicherte der Bevölkerung, die Regierung habe alle „rechtlichen und überwachungstechnischen Befugnisse“ genutzt, um die Menschen vor dem Attentäter zu schützen. Sie warnte davor, nun ganze Bevölkerungsgruppen für die Tat verantwortlich zu machen. „Sie wurden von einem Individuum ausgeführt, keinem Glauben, keiner Kultur und keiner Ethnie, sondern einer individuellen Person“, sagte Ardern. Der Täter habe sich im Griff einer Ideologie befunden, die in Neuseeland von niemandem unterstützt werde.

Erst im Mai hatte es eine Messerattacke gegeben

Auf einem Video, das in den sozialen Medien verbreitetet wurde, sind zunächst die Supermarktkassen zu sehen. Kunden warnen einander: „Da ist jemand mit einem Messer.“ Männer laufen aufgeregt umher. Auf dem Boden sind mutmaßliche Blutstropfen zu sehen. Die Frau, die offenbar mit dem Handy das Video aufnimmt, sagt in das Mikrofon, jemand sei angestochen. Vor einer der Kassen liegt auf dem Boden ein Körper. Dann ertönen mehrere laute Schüsse, bevor die Frau die Flucht ergreift. Erst im Mai hatte es in einem Supermarkt der Kette Countdown in der Stadt Dunedin eine Messerattacke mit mehreren Verletzten gegeben. Damals wurde ein offenbar geistig verwirrter Mann dafür verantwortlich gemacht. Einen Terrorhintergrund sah die Polizei nicht. Das Management der Kette zeigte sich wegen des abermaligen Vorfalls „am Boden zerstört“.

Augenzeugen berichteten der neuseeländische Presse, dass es während der Attacke unter den Kunden zu Panik gekommen sei. Die Menschen seien aus dem Einkaufszentrum geflohen, in dem sich der Supermarkt befindet. Sie habe gesehen, wie der Mann mit dem Messer herumgelaufen war, berichtete eine Augenzeugin dem Sender Radio New Zealand. „Dann flippte er einfach aus. Ob er auf Drogen war oder nicht, weiß ich nicht. Ich stehe voll zur Polizei und dem, was sie hier heute geleistet hat“, sagte Michelle Miller. Die Anwohnerin Aanya Diveka berichtete, sie habe sich zusammen mit anderen Kunden in eine Apotheke verschanzt, nachdem sie Schüsse gehört hatte. Die junge Frau war gerade dort, um sich impfen zu lassen. Sie sei dann mit den anderen durch eine Hintertür geflohen.

Tat weckt Erinnerungen an den Anschlag von Christchurch

In dem Land weckt das Attentat Erinnerungen an den schweren Terroranschlag eines australischen Rassisten auf zwei Moscheen in Christchurch im März 2019 mit 51 Toten und 50 Verletzten. Ardern war damals von vielen Menschen für ihre empathische und entschlossene Reaktion gelobt worden. Nach der Attacke in Auckland versicherte sie, dass die muslimische Gemeinde Neuseelands den Behörden helfend und unterstützend zur Seite stehe. Es wäre falsch, andere als den Täter für die Attacke verantwortlich zu machen. Nach Angaben des Polizeikommissars Andrew Coster war der Täter aufgrund seiner extremistischen Ideologie beobachtet worden. Für Kritik an der Polizei sah er derzeit keinen Anlass. „Selbst wenn man jemanden rund um die Uhr überwacht, ist es in der Realität nicht möglich, jederzeit direkt an seiner Seite zu sein“, sagte Coster.