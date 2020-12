Aktualisiert am

IS bezichtigt sich : Drei Tote bei Anschlägen in Kabul

Während die Terrormiliz „Islamischer Staat“ offenbar in der Hauptstadt zuschlägt, machen sich Taliban und Regierung gegenseitig für den Tod von Zivilisten in der Provinz Kandahar verantwortlich.

Afghanische Sicherheitskräfte sichern die Anschlagsstelle am Sonntag in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Bild: AP

Bei Anschlägen mit einer Bombe und Schusswaffen sind in Afghanistan drei Menschen getötet worden. Eine Haftmine an einem gepanzerten Fahrzeug habe im Norden der Hauptstadt Kabul zwei Personen getötet und mindestens zwei weitere verletzt, sagte Polizeisprecher Ferdaus Faramars am Sonntag. Außerdem sei der Staatsanwalt der afghanischen Regierung im Osten der Stadt erschossen worden, als er auf dem Weg zur Arbeit war. Zu den Anschlägen bekannte sich niemand.

Einen Tag zuvor waren Raketen in der Stadt eingeschlagen und hatten mindestens eine Zivilperson getötet. Einige detonierten am Flughafen andere in Wohngebieten, wie das Innenministerium mitteilte. Zu diesem Angriff bekannte sich die Terrororganisation „Islamischer Staat“ über ihr Sprachrohr Aamak.

Die militant-islamistischen Taliban warfen den Regierungstruppen vor, bei Luftangriffen in der Provinz Kandahar mindestens 13 Zivilisten getötet zu haben. Der Sprecher des Provinzgouverneurs, Bahir Ahmadi, wies das zurück und sagte, zu der Explosion sei es gekommen, als Taliban-Kämpfer versehentlich eine Bombe hochgehen lassen hätten. Dabei habe es sieben Tote gegeben. Die Gegend ist schwer zugänglich, so dass die Angaben nicht sofort überprüft werden konnten.