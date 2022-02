IS-Anführer getötet : „Vom Schlachtfeld genommen“

Es war ein Gegenschlag zur rechten Zeit. Gerade hatte der „Islamische Staat“ (IS) einen spektakulären Großangriff auf ein Gefängnis ins Werk gesetzt, hatte die syrische Stadt Hassakeh über Tage in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem auch das amerikanische Militär eingriff. Die Tage des Chaos und der Gewalt im Nordosten Syriens waren ein deutliches Zeichen dafür, dass der IS in den vergangenen Jahren im Untergrund erstarken konnte. Doch der psychologische Erfolg des IS ist nun verpufft. Am Donnerstag meldete der amerikanische Präsident Joe Biden, der Anführer des IS, Abu Ibrahim al-Haschimi al-Quraischi, sei im Nordwesten Syriens „vom Schlachtfeld genommen worden“.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Viel ist über den Mann nicht bekannt. Nach Angaben des UN-Sicherheitsrates und Geheimdienstberichten handelt es sich um einen 1976 im Irak geborenen Turkmenen aus dem Ort Tell Afar. „Kalif Ibrahim“ stammt aus der Gründungsgeneration des IS. Er war Adjutant von Abu Bakr al Bagdadi, dem ersten IS-„Kalifen“, und soll von ihm selbst als Nachfolger auserkoren worden sein. Er wirkte im Schatten, soll laut Einschätzung von UN-Experten aber eine Rolle beim Wiedererstarken der Terrororganisation gespielt haben. Der IS, der die Attacke von Hassakeh wohl gern noch etwas ausgeschlachtet hätte, ist jetzt erst einmal damit beschäftigt, einen Nachfolger zu bestimmen.

Die Berichte über die nächtliche Spezialkräfteoperation, die am Donnerstag aus örtlichen Quellen und der amerikanischen Regierung an die Öffentlichkeit gelangten, erinnern an jene über die Aktion, die im Oktober 2019 zum Tod Bagdadis führte. Das beginnt schon mit dem Schauplatz: Es war in beiden Fällen die nordwestsyrische Provinz Idlib. Nach den Berichten flogen in der Nacht zum Donnerstag etwa zwei Dutzend Elitesoldaten zum Einsatzort – mit Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern und bewaffneten Drohnen als Rückendeckung aus der Luft. Die Zugriffsaktion soll mehrere Stunden gedauert haben, es wurden Aufnahmen von Feuergefechten verbreitet. Verluste auf amerikanischer Seite gab es den Angaben zufolge nicht. Ein Hubschrauber habe zerstört werden müssen, weil er nicht mehr flugfähig gewesen sei.

Frauen und Kinder unter den Toten

Der syrische Zivilschutz, der später Leichen aus dem zerstörten Unterschlupf barg, meldete am Donnerstagnachmittag 13 Tote, unter ihnen Frauen und Kinder. Nach Angaben eines amerikanischen Regierungsmitarbeiters hatte sich al-Quraischi wie einst Bagdadi selbst in die Luft gesprengt, als die Kommandosoldaten seinen Unterschlupf stürmten. Womöglich wurden die Opfer also durch die Explosion, mit der sich der Dschihadistenführer einer Festnahme entzog, mit in den Tod gerissen.

Abu Ibrahim al-Haschimi al-Quraischi hatte sich in einem schlichten Wohnhaus versteckt: drei Stockwerke, unverputzte Außenmauern, gesäumt von Olivenbäumen, gewöhnlich für die Gegend. Dass sich ein IS-Anführer in Idlib verschanzt, wirkt eher ungewöhnlich, denn die Provinz wird von der islamistischen Konkurrenz dominiert. Nach dem Tod Bagdadis hatte die Propaganda frustrierter IS-Anhänger Idlib als von Abtrünnigen beherrschtes Feindesland hingestellt. Der Kalif, so hieß es, hätte sich lieber in der irakischen oder ostsyrischen Wüste versteckt.

Auch sein Nachfolger wählte Idlib. Die Provinz wird dominiert von der radikalen Islamistenallianz Hayat Tahrir al Scham, deren Vorgängerorganisation unter dem Banner von Al-Qaida kämpfte. Deren Anführer, Abu Muhammad al-Golani, zeigt sich inzwischen gern staatsmännisch, tritt bei feierlichen Eröffnungen von Infrastrukturprojekten auf. Doch es gibt in Idlib mehrere versprengte Gegenden, die sich der harten Hand Golanis entziehen. Atmeh, wo nun die Zugriffsoperation gegen Abu Ibrahim al-Haschimi al-Quraischi geführt wurde, hat eine bemerkenswerte Karriere. Hier zog es im Verlauf des Krieges nicht nur viele Binnenvertriebene hin. Der Ort nahe der Grenze zur Türkei wurde von einem verschlafenen Schmugglernest zu einer boomenden Hochburg der dschihadistischen Internationalen. „Das war die Anlaufstelle für ausländische Kämpfer“, sagt ein syrischer Beobachter. „Und die haben sich da mit Immobilien eingedeckt.“