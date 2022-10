Irreguläre Migration in Europa : Das Problem ist nicht nur die Balkanroute

Achmed nennt sich der drahtige Mann mit spitz getrimmtem Vollbart und ersten weißen Fäden im dunklen Haar. Er steht vor dem Prager Hauptbahnhof vor einer Parkbank bei einer Gruppe arabisch sprechender Menschen. Junge Männer, auch eine Frau mit zwei kleinen Kindern ist dabei. Auf den meisten anderen Bänken sitzen ebenfalls junge Männer, von denen einige auf Arabisch telefonieren. Die meisten kämen aus Syrien oder dem Irak, sagt Achmed. Bleiben wollten sie nicht, sie wollten weiter nach Deutschland, Belgien oder in die Niederlande.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Er selbst lebe schon länger in Deutschland, so erklärt er sein gutes Deutsch. Nun sei er hier, um Freunden zu helfen. Helfen? Ja, bei der Weiterreise. Denn einfach in den Zug steigen und nach Brüssel fahren könnten sie nicht, wegen der Kontrollen. Wie die Reise stattdessen bewerkstelligt werden soll, erklärt Achmed nicht. Erinnerungen an die Jahre 2015/16 werden wach. Man sieht freilich nicht die Massen wie damals auf dem großen Treck über die sogenannte Balkanroute kommen. Aber die Migrationszahlen steigen überall in Europa auf Höchstwerte.