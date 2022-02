Drohne dringt in Luftraum ein : Wenn selbst der „Iron Dome“ versagt

Seit Jahren war es nicht vorgekommen, dass in der Gegend rund um den See Genezareth die Luftschutzsirenen ertönten. Die Überraschung war entsprechend groß im Nordosten Israels, Bewohner flüchteten sich in Schutzräume. Es gab Berichte über Detonationen in der Luft. Wie sich später herausstellte, waren dies explodierte Abfangraketen des israelischen „Iron Dome“-Systems.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die Abwehrversuche blieben vergeblich, und die Ursache des Alarms – ein aus Libanon eingedrungenes unbemanntes Flugobjekt – kehrte über die Grenze nach Norden zurück. Die Hizbullah hatte erfolgreich eine Drohne nach Israel und zurück gesteuert.