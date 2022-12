Nach monatelangen Protesten : Irans Generalstaatsanwalt: Haben Sittenpolizei aufgelöst

Aktualisiert am

Ein Mädchen steht Mitte November ohne das vorgeschriebene Kopftuch vor dem Azadi-Turm und zeigt mit beiden Händen das Victory-Zeichen. Bild: dpa

Mahsa Aminis Tod in Polizeigewahrsam war der Auslöser für die Proteste in Iran. Nun hat das Regime in Teheran angeblich die Einheiten aufgelöst, die sie festgenommen hatten.