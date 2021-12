Atomverhandlungen mit Iran : Die Fronten in Wien verhärten sich

EU-Diplomat Enrique Mora verlässt am Donnerstag in Wien den Verhandlungssaal. Bild: Reuters

Vor der Wiederaufnahme der Ge­spräche mit Iran zur Rettung des Atomabkommens haben sich die Fronten verhärtet. So kündigte das amerikanische Außenministerium an, die Sanktionen gegenüber Iran schärfer zu überwachen. Dazu werde in der kommenden Woche eine ranghohe De­legation in die Vereinigten Arabischen Emirate entsandt. Es gebe Hinweise, dass emiratische Banken sich nicht an die Sanktionen hielten.

Zudem wollten die Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und Israels US-Re­gierungskreisen zufolge über mögliche Militärübungen sprechen, um sich auf ein Szenario vorzubereiten, das die Zerstörung der iranischen Atom­an­lagen vorsehe, falls die Diplomatie scheitere.

Die siebte Verhandlungsrunde wurde in Wien am Donnerstag nach einer Unterbrechung von fünf Tagen fort­gesetzt. Der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Gespräche koordiniert, bezeichnete es als ein „sehr schwie­riges Unterfangen“, die tiefen Dif­ferenzen zu überbrücken.

Iran be­schleunigte Atomprogramm

Moskaus Botschafter in Wien, Michail Uljanow, sprach in einem Tweet von „Span­nungen und einer gewissen Ent­täuschung“. Die siebte Verhandlungs­runde ist die erste mit der neuen ira­nischen Regierung. Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian warf den Vertragspartnern vor, sie hätten keine konstruktiven Vorschläge eingebracht.

Nach dem Auftakt der siebten Ver­handlungsrunde hatte sich in den E3-Ländern Deutschland, Frankreich und Großbritannien Enttäuschung breitgemacht. Man sei be­sorgt über die von Iran vorgeschlagenen Änderungen am Text, der über die letzten sechs Runden der Wiener Gespräche ausgehandelt worden sei, hieß es von ranghohen E3-Diplomaten. Iran breche mit fast allen schwierigen Kompromissen, die in harten Verhandlungen ver­einbart worden seien, und verlange we­sentliche Änderungen. In den Mo­naten, in denen die Verhandlungen un­terbrochen worden seien, ha­be Iran sein Atomprogramm be­schleunigt. Das Zeitfenster für eine Einigung werde kleiner.