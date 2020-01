Iranische Vergeltung? : Drei Szenarien für den Gegenschlag

Der iranische Revolutionsführer Ali Chamenei ist der religiöse Führer der schiitischen Internationale. Ihr militärischer Führer und zugleich ein enger Vertrauter Chameneis war Qassem Soleimani. Die Drohung Chameneis, die Tötung Soleimanis werde mit einer „schweren Vergeltung“ gerächt, darf daher nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn es steht auch die Glaubwürdigkeit Chameneis auf dem Spiel. Er hatte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump noch Ende Dezember wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten Iran nichts anhaben könnten.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die iranische Führung wägt derzeit ohne Frage Optionen ab, wie sie auf die Tötung des Chefs der Al-Quds-Brigaden durch einen amerikanischen Drohnenangriff reagieren soll. Greift sie direkt amerikanische Interessen in der Region an oder aber Verbündete der Vereinigten Staaten? Entschiede sich Teheran für einen direkten Angriff, würde es den Fehdehandschuh, den Präsident Trump Iran hingeworfen hat, aufnehmen und darauf zusteuern, was Trump bisher unter allen Umständen vermeiden wollte: eine Konfrontation am Boden.

Iran könnte jedoch auch in mehreren Ländern des Nahen Ostens gegen Amerikas Partner und Verbündete seine Milizen mobilisieren, etwa die Hizbullah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen, die Einheiten der Volksmobilisierung im Irak oder die iranischen und proiranischen Einheiten in Syrien, die größer sind als die reguläre syrische Armee. Sollten sie beispielsweise Ziele in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten angreifen, müssten die Vereinigten Staaten Farbe bekennen und Beistand leisten. Aber auch die arabischen Staaten müssten dann aus ihrer Lethargie erwachen.

Die Palette der iranischen Vergeltungsmöglichkeiten bietet jedoch noch mehr. Einen Einblick in ihre militärischen Fähigkeiten gab die Islamische Republik am 14. September, als iranische Drohnen im Osten Saudi-Arabiens die Ölverarbeitungsanlage Abqaiq und das Ölfeld Khurais beschossen. Damit schaltete Iran wochenlang die Hälfte der saudischen Ölproduktion aus, das entspricht fünf Prozent der weltweiten Nachfrage.

Mehr zum Thema 1/

Um einen weiteren solchen Angriff abzuwenden, könnte sich Saudi-Arabien präventiv an Russland wenden. Denn nach dem Anschlag vom 14. September war eine amerikanische Vergeltung ausgeblieben, und das Königreich nähert sich Russland an, auch mit dem Wunsch, das russische Luftabwehrsystem S-400 zu erwerben. Außerdem ist Russland derzeit die einzige Macht, der Einfluss auf die von Hegemonieträumen angetriebene iranische Führung zugetraut wird.

Iran könnte jedoch auch die Straße von Hormuz sperren, etwa indem es die Meerenge vermint. Seit die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mit enormem Druck erreicht haben, dass Irans (legaler) Ölexport von knapp drei Millionen Barrel am Tag auf nahe Null gefallen ist, wäre Iran selbst von einer Sperrung nicht mehr betroffen. Die Folgen für die Weltwirtschaft könnten indes dramatisch sein. Denn ein Fünftel des täglich verbrauchten Erdöls muss das Nadelöhr von Hormuz passieren. Hinzu kommt das verflüssigte qatarische Erdgas für die großen Volkswirtschaften Ostasiens. Durch die weltweiten Ölvorräte könnte zwar die Versorgung mehrere Wochen aufrechterhalten werden, Zweifel an der Sicherheit der Energieversorgung wären jedoch gestreut.

Eine dritte Möglichkeit zur Vergeltung bietet sich Iran, indem es seine Stellvertreter im Libanon und im Gazastreifen, also die Hizbullah und die Hamas, beauftragt, Israel zu beschießen und einen Krieg dort zu beginnen. Allein die Hizbullah hat derzeit mindestens 115.000 gefechtsbereite Raketen, die sie jederzeit auf Israel abfeuern könnte. Iran hatte im Jahr 2000 begonnen, seinen libanesischen Verbündeten mit Raketen und anderen Waffen auszustatten. Sechs Jahre danach beschoss die Hizbullah Israel mit diesen Raketen. Israelische Streitkräfte rückten im Südlibanon ein, der Krieg dauerte 34 Tage.

Einen abermaligen Krieg würde das militärisch überlegene Israel wohl wieder gewinnen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden jedoch von einer direkten Auseinandersetzung mit Iran abgelenkt, und für Iran böte sich zudem der Vorteil, dass sich die arabische Öffentlichkeit abermals, wie 2006, mit ihm und seinen Verbündeten solidarisieren könnte.

Iranische Raketen, auf deren Verbesserung in Reichweite und Präzision die Revolutionswächter viel Geld verwandt haben und die sie nun auch selbst herstellen, liegen aber auch in Syrien, im Irak und im Jemen und bedrohen von dort aus amerikanische Interessen.

Direkt militärisch ist Iran weniger verwundbar, seit im Jahr 2016 das russische Luftabwehrsystem S-300 installiert worden ist. Auf dessen Grundlage hat Teheran ein eigenes und verbessertes Luftabwehrsystem, Bawar-373, entwickelt und im vergangenen August vorgestellt.

Die gefährlichste Waffe im Arsenal der Revolutionswächter, für deren Auslandseinsätze Soleimani verantwortlich war, sind die ballistischen Raketen. Im vergangenen Februar hat Iran die Rakete Khorramshahr-2 vorgestellt, die mit einem Sprengkopf von 1500 Kilogramm eine Reichweite von 2000 Kilometern hat, bei einem kleineren Sprengkopf jedoch von 3000 Kilometern. Damit liegt auch Deutschland in der Reichweite iranischer Raketen.