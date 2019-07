Im Persischen Golf : Iran hält ausländischen Tanker fest

Die iranischen Revolutionsgarden haben bekannt gegeben, dass sie einen „ausländischen Tanker“ im Persischen Golf festhalten, der an „Ölschmuggel“ beteiligt gewesen sei. Auf „Sepah News“, der offiziellen Website der Revolutionsgarden, hieß es, das Schiff sei am Sonntag südlich der iranischen Insel Larak in der Meerenge von Hormus festgesetzt worden. Zwölf ausländische Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Zum Namen und zur Herkunft des Tankers machten die Garden keine Angaben. Das Schiff habe eine Million Liter Treibstoff zur Insel Lark im Persischen Golf schmuggeln wollen, meldete das staatliche iranische Fernsehen am Donnerstag unter Berufung auf die Eliteeinheit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Führung in Teheran hatte wiederholt mit Konsequenzen für die Festsetzung des iranischen Öltankers „Grace 1“ Anfang Juli durch die britische Marine vor Gibraltar gedroht. Als Reaktion auf Berichte über die Festsetzung des Tankers durch die Revolutionsgarden stieg der Ölpreis. Die iranische „Grace 1“ soll nach Syrien unterwegs gewesen sein, was ein Verstoß gegen die europäischen Sanktionen gegen das Land wäre. Die EU stellt seit 2011 Öllieferungen an Syrien unter Strafe. Das Öl in dem Schiff soll aus Iran stammen, was wiederum die amerikanischen Sanktionen gegen die Islamische Republik verletzen würde.

Vergangene Woche hatte ein Zwischenfall mit einem britischen Tanker in der Straße von Hormus international Besorgnis ausgelöst. Britischen Angaben zufolge hatten dort drei iranische Boote versucht, ein britisches Handelsschiff an der Durchfahrt zu hindern. Eine Fregatte zwang sie jedoch zum Abdrehen. Teheran bestritt, in den Vorfall verwickelt zu sein.

Am Wochenende gab es aber erste Anzeichen von Entspannung. Der britische Außenminister Jeremy Hunt stellte eine Freigabe des Schiffes durch die Behörden in dem britischen Überseegebiet in Aussicht, sollte Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt ist. Auch sein iranischer Amtskollege Mohammed Dschawad Sarif betonte, dass Teheran den Konflikt diplomatisch lösen wolle.

Die Straße von Hormus im Persischen Golf ist einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Ein Fünftel der Erdöltransporte gehen durch diese Meerenge. Die Vereinigten Staaten wollen ein Bündnis schmieden, um die Schifffahrtsstraße zu sichern. Die Vorfälle um die Tanker tragen zu den Spannungen rund um die Uran-Produktion Irans und das auf der Kippe stehende Atomabkommen bei.