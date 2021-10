Nach Treffen mit EU-Vertreter : Iran will Wiener Atomgespräche wiederaufnehmen

FAZ Plus Artikel: Ausschreitungen in Frankreich : „Dealer haben der Polizei den Krieg erklärt“

Nächtliche Ausschreitungen in der Kleinstadt Alençon in der Normandie und Angriffe auf die Polizei in Lyon heizen in Frankreich die Debatte über die innere Sicherheit an. Demoskopen sehen einen Rechtsruck im Land.