Proteste in Iran : Teheran weist Kritik von Scholz als Einmischung zurück

Der Ton zwischen Deutschland und Iran wird schriller. Am Sonntag hat der Sprecher des iranischen Außenministeriums Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert. Dessen Äußerungen seien „provokativ, einmischend und undiplomatisch“, sagte Nasser Kanaani und warnte vor „langfristigen Schäden“. Am Tag davor hatte Scholz in seinem Videopodcast gesagt: „Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen.“ Er bekräftigte, dass es weitere Sanktionen der EU gegen Iran geben werde. Worte allein reichten „angesichts der Brutalität und Menschenverachtung“ nicht. Amnesty International bestätigte, dass die Polizei seit fünf Wochen mit scharfer Munition auf die Demonstranten schießt.

In Iran ist die Zahl der seit dem 16. September getöteten Demonstranten auf 336 gestiegen. Unterdessen haben sich die Präsidenten Irans und Russlands, Ebrahim Raisi und Wladimir Putin, am Samstag in einem Telefonat auf den Ausbau ihrer wirtschaftlichen Beziehungen verständigt.

Für Aufsehen sorgte am Wochenende das Parlament. Nachdem in der vergangenen Woche mehrere staatliche Nachrichtenagenturen berichtet hatten, das Parlament habe einstimmig eine Erklärung verabschiedet, in der es die Todesstrafe für die Demonstranten gefordert habe, erklärte nun dessen Pressestelle, eine solche Erklärung habe es nie gegeben. Der iranische Dissident Abbas Abdi schrieb auf Twitter, die Abgeordneten hätten fünf Tage gebraucht, um zu verstehen, welche Folgen ihre Forderung haben würde.

Keine Fragen der Reporter

Die Staatsanwaltschaft der Teheraner Revolutionsgerichte hat neun Demonstranten wegen „Moharebeh“, dem bewaffneten Aufstand gegen die Islamische Republik, angeklagt. Darauf steht die Todesstrafe. In der Nachbarprovinz Alborz droht elf Menschen wegen der Ermordung eines Bassidsch-Milizionärs die Todesstrafe. Der jüngste Slogan der Demonstranten lautet: „Beginnen die Hinrichtungen, beginnt der richtige Aufstand.“

Bei internationalen Wettkämpfen weigern sich immer mehr iranische Sportler, die Nationalhymne mitzusingen. So am vergangenen Freitag, als Iran in Sarajewo zum achten Mal Weltmeister im Sitzvolleyball der Männer wurde. Zuvor war das auch bei der Nationalmannschaft im Wasserball der Fall. Als die Basketballnationalmannschaft vergangenen Freitag in Teheran gegen China spielte, senkten die Spieler bei der Hymne ihren Kopf und schwiegen. Auf der anschließenden Pressekonferenz stellten die iranischen Reporter keine Fragen und verließen aus Protest gegen die Verhaftung von Kollegen und Kolleginnen den Konferenzraum.

Für Verwirrung sorgen die führenden Ajatollahs im Irak. Nachdem Dschawad Schahrestani, der Vertreter von Ajatollah Sistani, der führenden schiitischen Autorität im Irak, die Demonstranten in Iran als „Mob und Lumpenbanden“ bezeichnet hatte, distanzierte sich Sistani am Tag darauf von dessen Äußerung. Der einflussreiche Prediger Muqtada al-Sadr kritisierte indes die Übergriffe auf Mullahs in Iran, hinter denen er eine Verschwörung sieht. Er sagte, er fürchte, dieses Verhalten könne auf andere Länder übergreifen.