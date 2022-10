Proteste gegen die Mullahs : An den Rändern Irans brodelt es

Mahmud Ahmadineschad hat wieder einmal sein populistisches Gespür unter Beweis gestellt. „Wenn du etwas Gutes erzwingst, wirst du es ruinieren“, sagte der frühere iranische Präsident Anfang des Monats. Er, der eigentlich aus dem Lager der konservativen Hardliner stammt und notorisch für schrille Töne war, sprach über den Schleier, mit dem die Frauen seines Landes ihre Haare bedecken müssen. Die überwältigende Mehrheit der Leute halte den Hidschab für eine gute Sache, erklärte Ahmadineschad. Aber fast alle Iraner seien dagegen, der Gesellschaft den Schleier vorzuschreiben.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Womöglich hatte der einstige Präsident, der längst aus dem Zentrum der Macht in der „Islamischen Republik“ herausgedrängt worden ist, sein politisches Fortkommen ebenso im Sinn wie eine Lockerung gestrenger Kleidervorschriften. Aber es spricht Bände, auf welchen Nerv er zielte: den Überdruss in der iranischen Bevölkerung an dem übergriffigen, paternalistischen Staat, der Willkür und Brutalität der Sicherheitskräfte sowie der Straflosigkeit, mit der sie zu Werke gehen können.

Wie empfindlich dieser Nerv ist, zeigen die Proteste, die das Land seit Mitte September in Wellen immer wieder erschüttern. Auslöser war der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Dschina Amini, die unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen war – in Gewahrsam der Sittenpolizei, die sich aus den Reihen der religiösen Eiferer rekrutiert. Die Behörden behaupteten zunächst, sie sei an einem Herzinfarkt gestorben. Ihre Familie sagte, sie sei geschlagen worden. Der Fall mobilisierte weite Teile der iranischen Gesellschaft: Frauen, Universitätsstudenten, Händler aus den Basaren, schon verarmte Iraner und Iraner auf dem Weg in die Armut. Von der Hauptstadt Teheran breiteten sich die Demonstrationen in die Provinz aus.

Kurden und Belutschen lehnen den Staat ab

Es ist unklar, ob bald weitere Protestwellen übers Land rollen, die das Regime ernsthaft ins Wanken bringen. Oder ob die Proteste verebben. Besonders heikel ist die Lage für das Regime in der Peripherie, wie iranische und westliche Experten berichten. An den Rändern des Landes brodelt es: im kurdischen Nordwesten ebenso wie im Südosten in der Provinz Sistan und Belutschistan, die an Afghanistan und Pakistan grenzt. „In den kurdischen Regionen und in Belutschi­stan hat die Revolte noch eine konfessionelle und eine ethnische Komponente“, erklärt Walter Posch, Iranexperte von der Landesverteidigungsakademie in Wien. „Das Regime ist dort in ernsten Schwierigkeiten, die man nicht unterschätzen sollte.“

Dort gehe es nicht nur um die brutale Durchsetzung der Regeln des schiitischen Regimes, sondern auch um die systemische Benachteiligung der dortigen Bevölkerung, die der sunnitischen Richtung des Islams folgt. In den schiitisch dominierten Sicherheitsapparat haben Sunniten keine Verbindungen, was in Diktaturen wichtig ist, sollten Familienmitglieder in Schwierigkeiten geraten. Sie haben auch geringere Chancen auf eine Anstellung im Staatsdienst, dem größten Arbeitgeber des wirtschaftlich strauchelnden Landes.

Auch das Versprechen vergangener Regierungen, der Vielfalt der Bevölkerungsgruppen mit entsprechenden Bürgerrechten Rechnung zu tragen, wurde nicht erfüllt. Für viele Kurden war der Tod von Mahsa Amini in ihrer Heimatstadt Saqqez auch ein Beweis dafür, als Iraner zweiter Klasse behandelt zu werden – als Kurden und als Sunniten. Die junge Frau stammte aus einer prominenten kurdischen Familie, aus der viele Religionsgelehrte kommen.