Wegen Protesten : Iran warnt vor einem Bürgerkrieg

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hat vor einem Bürgerkrieg in seinem Land gewarnt. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna beschuldigte er Israel und westliche Staaten, die Proteste in Iran mit der Absicht zu organisieren, dass das Land auseinanderfalle und in einen Bürgerkrieg abgleite. Am Donnerstag schrieb auch die Nachrichtenagentur Fars, nachdem „Separatisten“ mit den Unruhen und Streiks nichts erreicht hätten, provozierten sie nun die Streitkräfte und die Polizei, um einen Bürgerkrieg und bewaffneten Aufstand auszulösen. Das zeigten die Vorfälle in mehreren Städten, beispielsweise in Izeh.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In der Kleinstadt Izeh hatten Unbekannte von einem Motorrad in die Menge geschossen. Dabei wurden sieben Menschen getötet. Die staatlichen Nachrichtenagenturen machten „Terroristen“ für die Tat verantwortlich. In den sozialen Medien hieß es, das Massaker sei von den Sicherheitskräften inszeniert worden, um die Spirale der Gewalt weiterzudrehen.

„Drahtzieher der Unruhen“

Der Kommandeur der Revolutionswächter, General Hossein Salami, bezeichnete am Donnerstag die Vereinigten Staaten, England, Deutschland, Frankreich, Israel und Saudi-Arabien als „Drahtzieher der Unruhen“ und als „Satane“. Bislang galten lediglich die USA und Israel als „Satane“. Salami sagte: „Die Feinde wollen, dass auf unseren Straßen ein Kasino nach dem anderen steht und ein Weinlokal neben dem anderen. Sie wollen unseren Frauen den Hidschab wegnehmen, der aber ist unser Schützengraben.“

Am Mittwoch und Donnerstag, den Jahrestagen der blutigen Niederschlagung der Proteste von 2019, fanden die größten Kundgebungen seit Wochen statt. Analysten berichten von Protesten in allen 31 Provinzen sowie in 400 großen und kleinen Städten. Bislang wurden seit dem 16. September mindestens 362 Menschen getötet, mehr als 16 000 wurden festgenommen. Nach Angaben von Amnesty International droht 21 Demonstranten die Todesstrafe. Kürzlich nahm sich die 19 Jahre alte Yalda Aghafazli aus Teheran fünf Tage nach ihrer Freilassung aus der Haft wegen der Misshandlungen, die ihr angetan wurden, das Leben.

Mehr zum Thema 1/

Die BBC zitierte zudem den Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Ken McCallum, mit der Aussage, Iran habe in Großbritannien allein seit Januar die Entführung oder Tötung von mindestens zehn britischen oder anderen Staatsbürgern versucht oder geplant.