Iran verletzt Atom-Auflagen : Ein Pakt wird entkernt

In einer Art Höhle, tief in einen Berg gebohrt, will Iran nun wieder Uran anreichern. Mit konventionellen Luftschlägen wäre dagegen wenig zu unternehmen. Ist das Nuklearabkommen noch zu retten?

Fast klang es, als zitiere der iranische Präsident aus „The Art of the Deal“, Donald Trumps Fibel für geniales Verhandeln aus dem Jahr 1987. „Widerstand bereitet den Boden für Verhandlungen, und Verhandlungen machen sich den Widerstand zunutze“, sagte Hassan Rohani in Teheran. Damit rechtfertigte er seine Ankündigung, weitere Auflagen des Atomabkommens von 2015 zu brechen. Teheran will so die europäischen Staaten nötigen, sich endlich aus dem Korsett der amerikanischen Sanktionen zu befreien und mit Iran Handel zu treiben.

Alle Maßnahmen, mit denen Iran seit dem Sommer vertragswidrig sein Atomprogramm beschleunigt hat, seien zwar „reversibel“, beteuerte Rohani. Doch solange es den Europäern nicht gelinge, Teheran Einkünfte vor allem aus dem Ölexport zu bescheren, wie sie sich das Land von dem Nuklearabkommen versprochen hatte, solange fehle Iran jeder Anreiz, sich an dessen Regeln zu halten.

Von Irans sechs Verhandlungspartnern sind zwar nur die Vereinigten Staaten aus dem Abkommen ausgeschert. Doch deren einseitig verhängte Sanktionen haben die iranische Wirtschaft genauso effektiv in die Knie gezwungen wie einst das globale Sanktionsregime, das Iran vor Jahren an den Verhandlungstisch gebracht hatte – die Bedeutung des amerikanischen Absatzmarkts, vor allem aber die Rolle des Dollars im Welthandel, verleihen Washington eine einmalige Durchschlagskraft.

Nachdem Präsident Trump im Mai 2018 mitteilte, Amerika steige aus dem Pakt aus, hatte sich Teheran zunächst gut ein Jahr lang darauf eingelassen, die in dem Abkommen festgelegten Einschränkungen seines zivilen Atomprogramms zu akzeptieren. Seit einigen Monaten ist es damit aber vorbei, und die Verletzungen werden immer gravierender.

Ein Sinnbild für das Misstrauen gegen Iran

So kündigte Rohani am Dienstag an, dass Iran in Fordo wieder Urangas in Zentrifugen leite. Die Urananreicherung ist Iran nach dem Abkommen aber nur in Natans gestattet, und auch das bloß in engen Grenzen. Aus zwei Gründen spielt es eine Rolle, wo die Anreicherung geschieht. Während die Zentrifugen in Natans in großen, oberirdischen Hallen stehen, hatten die Iraner die Anlage von Fordo tief in einen Berg gebohrt. Sollte Iran die Zusammenarbeit mit den Kontrolleuren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) einstellen und dort womöglich waffenfähiges Uran produzieren, so wäre die Anlage militärisch mit konventionellen Luftangriffen nur sehr schwer zu zerstören. Außerdem handelt es sich um eine besondere Provokation, denn Iran hatte die Halle in Fordo noch jahrelang geheim gehalten, nachdem es Verhandlungen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland aufgenommen hat. Insofern steht Fordo sinnbildlich für das westliche Misstrauen gegenüber Iran.

Iran verfügt bereits über einen deutlich größeren Vorrat schwach angereicherten Urans und reichert Uran etwas stärker an, als es das Abkommen jeweils erlaubt. Sowohl von der Menge als auch vom Anreicherungsgrad her ist das Spaltmaterial zwar noch weit davon entfernt, für eine Bombe zu taugen. Am Montag allerdings hatte Iran bereits angekündigt, einige sehr viel leistungsstärkere Gaszentrifugen in Betrieb zu nehmen. Auch das verbietet das Abkommen Iran eigentlich bis mindestens 2025.

Zwar übertrieb der Sprecher der iranischen Atombehörde, als er kürzlich sagte, vom Atomabkommen seien mit diesen Schritten nur noch die deutlich verbesserten Kontrollrechte für die IAEA übrig. Doch als kleine „Nadelstiche“ lassen sich die Schritte auch nicht mehr abtun. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zeigte sich „besorgt“. Die EU stehe weiter zu dem Abkommen, auch wenn es immer schwieriger zu retten sei.

Macrons Vermittlungsversuch ist versandet

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich im Spätsommer noch bemüht, Teheran und Washington auf einen neuen Deal zu verpflichten. Im Gegenzug dafür, dass die Trump-Regierung Sanktionen aufheben würde, sollte Iran erstens das Abkommen von 2015 wieder komplett einhalten und sich zweitens zu neuen Verhandlungen mit der Sechsergruppe bereiterklären – über einen Pakt mit deutlich länger geltenden Einschränkungen des Atomprogramms, und unter Einbeziehung sogenannter nicht-nuklearer Sorgenthemen. Auch weil es davon zuletzt so viele gab, zumal im Golf von Oman, erstickte die Pariser Initiative. Sowohl Washington und Teheran versprechen sich mehr davon, unter Beweis zu stellen, wie schwer sie dem jeweils anderen schaden können.