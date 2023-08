Iran hat fünf Amerikaner aus der Haft in den Hausarrest entlassen. Teheran stellt es so dar, als bekomme es dafür viel Geld überwiesen. In Washington klingt das anders.

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken nannte es „den Anfang vom Ende des Albtraums“: Nach monatelangen Verhandlungen unter strikter Geheimhaltung hat Iran fünf Amerikaner aus der Haft in den Hausarrest entlassen. Bevor sie in die Vereinigten Staaten ausreisen könnten, sei aber noch „mehr Ar­beit“ notwendig, sagte Blinken. Es ist ein erster sichtbarer Schritt eines komplexen Prozesses, der sowohl für Präsident Joe Biden als auch für die iranische Führung heikel ist.

Aus amerikanischer Sicht geht es darum, fünf Staatsbürger nach Hause zu holen, die teils seit Jahren inhaftiert sind – zu Unrecht, wie in Washington betont wird. Im Gegenzug verlangt Teheran Zugriff auf sechs Milliarden Dollar aus Ölgeschäften, die 2018 von Banken in Süd­korea eingefroren worden waren, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen JCPOA ausgestiegen waren. Zudem sollen fünf Iraner freikommen, die wegen Sanktionsverstößen in amerikanischen Gefängnissen einsitzen. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York bestätigte am späten Donnerstagabend, dass beide Seiten sich im Grundsatz geeinigt hätten, jeweils „fünf Häftlinge freizulassen und zu begnadigen“.

Der stellvertretende Stabschef im iranischen Präsidialamt, Mohammad Jamshidi, schrieb auf der Plattform X, die nun unter Hausarrest stehenden Amerikaner dürften Iran erst verlassen, „wenn das Geld vollständig überwiesen wurde“. Der Prozess der Freigabe des Geldes habe „begonnen“. Der stellvertretende Außenminister Ali Bagheri Kani schrieb, Teheran habe „Garantien“ von Washington für die Auszahlung der Gelder erhalten.

Qatar soll die Milliarden verwalten

Was er nicht sagte: Iran soll laut einem Bericht der „New York Times“ keine freie Verfügung über das Geld erhalten. Stattdessen sollen die Milliarden von Qatar verwaltet werden. So soll sichergestellt werden, dass Teheran davon nur Lebensmittel und medizinische Güter kauft. Sie sind von den amerikanischen Sanktionen von jeher ausgenommen. Das Außenministerium in Teheran spielte die Beschränkung herunter und teilte mit, die Entscheidung, was mit dem Geld geschehe, liege bei Iran. Für Teheran ist es ein wichtiges Zugeständnis in Zeiten wirtschaftlicher Not und politischer Spannungen. Im Juli hatte ein Mitglied des Gesundheitsausschusses des iranischen Par­laments erklärt, dass viele lebenswichtige Medikamente im Land nicht mehr zu bekommen seien. Er sprach von einer „großen Krise“.

Erste Anzeichen dafür, dass es hinter den Kulissen Bewegung gab, hatte es schon vor Monaten gegeben. Im Juli hatte Irak, wie nun Südkorea, eingefrorene iranische Ölgelder in Milliardenhöhe frei­gegeben. Auch in diesem Fall konnten sie aber nur für humanitäre Güter verwendet werden. Teheran hofft auf einen ähnlichen Schritt von China, wo ebenfalls Zahlungen für bereits geliefertes iranisches Öl und Gas blockiert sind.

Der amerikanische Sondergesandte wurde beurlaubt

Schon im März hatte es Spekulationen gegeben, dass ein Gefangenenaustausch unmittelbar bevorstehe. Mindestens einer der nun aus der Haft entlassenen Amerikaner war seinerzeit schon einmal in den Hausarrest versetzt worden, kurz darauf aber wieder inhaftiert worden. Verkompliziert wurde der Prozess möglicherweise dadurch, dass der amerikanische Sondergesandte für Iran, Rob Malley, im Juni beurlaubt worden war. Hintergrund ist laut Medienberichten eine Überprüfung seines Umgangs mit klassifizierten Dokumenten.