Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Dienstag den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Peking empfangen. Während des dreitägigen Besuchs soll es nach Angaben chinesischer Staatsmedien darum gehen, den 2021 zwischen beiden Ländern vereinbarten „strategischen Kooperationspakt“ mit Leben zu füllen. China sei bereit, im Rahmen der Neuen Seidenstraße weiter mit Iran zusammenzuarbeiten, sagte Xi demnach.

Geplant seien unter anderem Kooperationsabkommen zu Infrastrukturprojekten. Auf der Agenda der Gespräche steht offenbar auch das iranische Atomprogramm. Xi forderte „eine baldige und richtige Lösung der iranischen Nuklearfrage“. Er sagte, China werde „weiterhin konstruktiv“ an Gesprächen über eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Umsetzung des 2015 geschlossenen Atomabkommens teilnehmen, aus dem sich die Vereinigten Staaten 2018 zurückgezogen haben.

Der iranische Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen ist Teil von Raisis Delegation. Mitgereist sind außerdem der Gouverneur der iranischen Zentralbank und sechs Mitglieder des iranischen Kabinetts.

China übt sich in Balance-Diplomatie

Das chinesische Staatsfernsehen stellte den Besuch in einen Zusammenhang mit der Konfrontation zwischen China und den Vereinigten Staaten. „Je skrupelloser Amerika agiert, desto enger müssen jene zusammenrücken, die Stabilität und Entwicklung und alternative Wege zum Wohlstand suchen“, hieß es in einem Kommentar. Auch der iranische Präsident hob in einem Gastbeitrag in der „Volkszeitung“, dem Sprachrohr der Kommunistischen Partei, die gemeinsame Ablehnung einer amerikanisch dominierten Weltordnung hervor.

Die Einladung Raisis nach Peking ist Teil der chinesischen Balance-Diplomatie im Nahen und Mittleren Osten, mit der China versucht, sich nicht in die Konflikte in der Region hineinziehen zu lassen. Raisis Besuch soll Wogen glätten, die Xis Reise nach Saudi-Arabien im Dezember in Teheran ausgelöst hatte. Ein Grund dafür war eine Erklärung, die Xi in Riad gemeinsam mit den Ländern des Golfkooperationsrats unterzeichnete. Darin wurde zu Verhandlungen über drei von Iran kontrollierte Inseln aufgerufen, die auch die Vereinten Arabischen Emirate für sich beanspruchen. Iran bestellte daraufhin den chinesischen Botschafter ein und forderte „Entschädigung“.

Am Dienstag sagte Xi, die Beziehung zwischen den beiden Ländern hätten „den Test verschiedener internationaler Wechselfälle“ bestanden. Auch Raisi sprach von einem bestandenen Test. Xi sagte, China werde „unabhängig von Veränderungen in der internationalen und regionalen Lage standhaft eine freundliche Zusammenarbeit mit Iran pflegen.“