Iran : Ukrainische Maschine mit 180 Insassen nahe Teheran abgestürzt

Aktualisiert am

Rund um den Iran überstürzen sich in der Nacht die Ereignisse. Erst übt das Land mit Raketenangriffen auf amerikanische Ziele im Irak Vergeltung für die Tötung Soleimanis, dann meldet das Staatsfernsehen den Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine mit 180 Insassen nahe Teheran.

Nahe dem Flughafen von Teheran ist ein ukrainisches Flugzeug mit 180 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord abgestürzt. Dies berichtete das iranische Staatsfernsehen. Angaben über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Als Ursache werde ein mechanisches Problem vermutet, hieß es weiter. Nähere Details wurden nicht genannt. Ein Ermittlerteam sei an der Absturzstelle im südwestlichen Rand von Teheran, sagte ein Sprecher der zivilen Luftfahrt, Resa Dschafarsadeh.

Flugdaten zufolge hob die Maschine der Ukraine International Airlines am Morgen vom Flughafen Imam Chomeini ab, wie aus Informationen der Website FlightRadar24 hervorgeht. Die Boeing 737-800 habe allerdings unmittelbar danach keine Daten mehr übermittelt.

Der Region steht aktuell wegen den wachsenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran im internationalen Fokus. In der Nacht zum Mittwoch griff Teheran mit Raketen zwei von Amerika genutzte Militärbasen im Irak an. Die Aktion war ein Vergeltungsschlag für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani in der vergangenen Woche.