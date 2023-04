Aktualisiert am

Personen, die zum Ablegen des Hidschabs ermuntern, sollen noch härter bestraft werden als Frauen, die kein Kopftuch tragen. Zur Kontrolle der Kleidervorschrift wurden an öffentlichen Plätzen erste Kameras installiert.

Teheran: Mit Tschador und Hidschab gekleidete Frauen gehen an einer dekorierten Wand vorbei. Bild: dpa

Iran verschärft seine Gesetze zur Einhaltung der Kopftuchpflicht weiter. Künftig sollen auch Menschen bestraft werden, die Frauen ermutigen, ihr Kopftuch abzulegen, zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr den stellvertretenden Generalstaatsanwalt Ali Dschamadi am Samstag. Berufung gegen entsprechende Urteile könne nicht eingelegt werden.

„Die Strafe für das Verbrechen, andere zu ermutigen, den Hidschab abzulegen, ist härter als die Strafe für das Verbrechen an sich, den Hidschab abzunehmen“, sagte er. „Es zeigt eindeutig die Förderung von Korruption.“ Was genau unter den Tatbestand zur Ermutigung fällt und wie hoch er bestraft werden soll, sagte er nicht.

Zur Kontrolle der Kopftuchvorschrift begann die Polizei am Samstag Medienberichten zufolge damit, an öffentlichen Plätzen Kameras zu installieren. Damit sollen Frauen ohne Kopftuch entdeckt und identifiziert werden. Die Maßnahme wurde vor einer Woche angekündigt.

Mehr zum Thema 1/

In Iran zeigen sich Frauen auch nach der gewaltsamen Niederschlagung der Protestkundgebungen immer wieder ohne das vorgeschriebene Kopftuch in der Öffentlichkeit, als Zeichen ihres Widerstands gegen die Regierung. In sozialen Medien gibt es immer mehr Videos von Frauen ohne Kopftuch, die sich gegen die Sittenpolizei wehren.

Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini, die Mitte September in Polizeigewahrsam gestorben war. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll.

Nach der 1979 im Zuge der islamischen Revolution eingeführten Scharia sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen, um ihre Figur zu verbergen. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen oder Verhaftung rechnen.